“Dawn” avrà un seguito?/ Stasera in onda su Rai2 l’ultimo capitolo della saga: l’ipotesi di un quinto film

Dawn, stasera su Rai 2 l’ultimo capitolo della saga dei Cutler: Sussurri nella notte

Stasera, lunedì 1 luglio 2024, va in onda in prima serata su Rai 2 il quarto e ultimo appuntamento con la saga di film-tv Dawn intitolato Dawn – Sussurri nella notte. Scritti da Gregory Small e diretti da Linda-Lisa Hayter, i 4 film tv raccontano la storia di Dawn Longchamp e sono stati per la prima volta trasmessi nel 2023 in America su Lifetime. Si tratta di un ciclo di film della durata di circa 90 minuti ciascuno che Rai 2 ha trasmesso nelle serate del 17, 18, 24 giugno e 1 luglio 2024; tutti i film sono tratti dai 4 libri appartenenti alla saga Cutler, poi riadattati in una serie tv thriller e drammatica.

Bernard D'Ormale, attuale marito Brigitte Bardot/ L'attrice: "il suo amore è piacevole"

Dawn, Secrets of the Morning (Segreti sepolti), Twilight’s Child (Fantasmi del passato) e Midnight Whispers (Sussurri nella notte): sono questi i 4 film che compongono la saga televisiva e che hanno appassionato i telespettatori di Rai 2 in queste prime serate. Nel cast troviamo Brec Bassinger nei panni della protagonista Dawn Longchamp e Donna Mills nei panni della sua malvagia nonna Lillian: a interpretare Ormand e Sally, che poi si scoprono non essere i genitori biologici di Dawn, sono Jesse Metcalfe e Helena Marie, mentre il fratello della protagonista, Jimmy, è interpretato da Khobe Clarke.

Nicolas-Jacques Charrier, figlio Brigitte Bardot/ La diva: "avrei preferito dare alla luce un cagnolino"

Dawn avrà un seguito? L’ipotesi di un nuovo film ispirato al 5° libro della saga

Ma ci sarà un seguito di Dawn, al termine della messa in onda su Rai 2 dell’ultimo capitolo della saga questa sera? Dawn non è propriamente una serie televisiva, dal momento che si tratta principalmente di una saga, un ciclo di film per la televisione; dunque sarebbe improprio parlare di una “seconda stagione” come invece effettivamente avviene per fiction e serie tv.

Tuttavia, come riferito da TvBlog, ci sarebbe un quinto romanzo appartenente alla saga dei Cutler e intitolato Darkest Hour; si tratterebbe in realtà di un prequel in cui vengono narrati, attraverso il punto di vista dell’antagonista Lillian, gli anni precedenti agli eventi raccontati negli altri libri. Si potrebbe dunque pensare che ai quattro film-tv possa farne seguito un quinto, ispirato proprio a questo nuovo romanzo; tuttavia, perlomeno per il momento, non sarebbero arrivati annunci ufficiali da parte di Lifetime.

Dawn - Sussurri nella notte/ Anticipazioni e diretta 1 luglio 2024: Christie scopre oscuri segreti

© RIPRODUZIONE RISERVATA