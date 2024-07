Dawn – Sussurri nella notte/ Anticipazioni e diretta 1 luglio 2024: Christie scopre oscuri segreti

Dawn Sussurri nella notte puntata 1 luglio 2024: oggi in onda il finale di stagione, ecco le anticipazioni

Lunedì 1 luglio 2024 va in onda su Rai 2 l’ultimo ed interessante appuntamento con la serie Dawn intitolato Sussurri nella notte con la regia di Jacquie Gould e con Corey Woods, Brec Bassinger, Joey McIntyre, Khobe Clarke, Matthew James Dowden, Megan Best e Clara Alexandrova tra gli interpreti. Al centro della puntata di Dawn dal titolo Sussurri nella notte, come svelano le anticipazioni, c’è Christie, la figlia di Dawn che è ancora ignara dei segreti che ci sono dietro l’albergo di Cutler Cove e delle varie vicissitudini della sua famiglia. Decisa a conoscere la verità sulle proprie origini e sulla sua famiglia, la ragazza comincia a porsi una serie di domande sperando di riuscire ad arrivare alla fantomatica verità.

Indagine dopo indagine, domanda dopo domanda, Christie si ritrova a dover affrontare qualcosa di grande e di forte da cui, però, non può più sottrarsi e si ritrova a scoprire un retroscena sulla propria famiglia che incide anche sulla sua vita, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire le anticipazioni di Dawn – Sussurri nella notte.

Dawn Sussurri nella notte: anticipazioni puntata lunedì 1 luglio

Nell’ultimo appuntamento della prima stagione della serie Dawn dal titolo Sussurri nella notte, come svelano le anticipazioni, al centro di tutto c’è Christie ossia la figlia di Dawn. La giovane non sa tutto quello che c’è attorno all’albergo di Cutler Cove e soprattutto non è a conoscenza delle tragiche vicissitudini che hanno accompagnato la sua famiglia con inconfessabili segreti che presto emergeranno comportando non poche problematiche. La ragazza pone tantissimi interrogativi sul proprio passato ma nessuno può e soprattutto vuole dare delle risposte esaurienti come nel caso della mamma Dawn. Dopo qualche giorno, Christie scoprirà una prima scottante verità ossia la forte passione amorosa esistente tra la mamma e suo zio Philip.

Lei non riesce a credere ai propri occhi e questa verità la porta ad una fase di destabilizzazione con tanto di fuga verso The Meadows, il luogo dove è nata e soprattutto è cresciuta. Quello che però la ragazza non si aspettava è che anche questa zona nasconde oscuri segreti. Stando alle anticipazioni della puntata di Dawn dal titolo “Sussurri nella notte”, Christie si troverà così a fare i conti con qualcosa di molto più grande ma non potrà tirarsi indietro e soprattutto dovrà cercare di superare la terribile maledizione che da sempre aleggia su Cutler’s Cove. Una maledizione che ha accompagnato la famiglia per intere generazioni e che ancora oggi non le permette di essere felice Come meriterebbe come raccontano le anticipazioni di Dawn – Sussurri nella notte.

Dawn: dove siamo rimasti

Nella precedente puntata intitolata Fantasmi, Dawn ha messo al mondo la sua adorabile figlia Christie. Purtroppo questo momento di grande felicità viene spezzato dal comportamento perfido e inspiegabile della nonna Lilian la quale, in maniera arbitraria, ha deciso di dare in adozione la piccolina senza chiedere il parere della mamma. Intanto Jimmy si occupa della vicenda giovandosi del prezioso contributo da parte dell’avvocato dell’albergo. Il grande sacrificio fatto gli permette di ritrovare la bambina. La giovane mamma è al settimo cielo anche se è consapevole che questo gli impone il dover mettere da parte almeno per qualche anno il suo grande sogno di diventare una cantante di livello internazionale.

Lei quindi fa ritorno a Cutler Cove per occuparsi della gestione dell’albergo e qui ritrova lo stesso Jimmy il quale, ottenuto il congedo, decide di sposare la sua adorata. Sembrano poter avere una vita felice insieme se non fosse per il raptus di pazzia di Randolph il quale dopo aver metabolizzato, seppur non del tutto, la morte della mamma decide di non volersi far da parte anche perché si rende conto di essere ancora molto innamorato della stessa Dawn. In un momento di pura pazzia l’uomo si ritrova a vagare senza una meta credendo che la mamma sia ancora in vita. Dawn si ritrova ad occuparsi di tante nuove problematiche a partire dagli atteggiamenti ossessivi del fratello Philip mentre Rundolph viene ritrovato senza vita. In tutto questo Dawn è costretta anche a fare i conti con le continue accuse da parte di Clara la quale non la ritiene all’altezza del compito di gestire un albergo di grande tradizione come quello a Cutler Cove.











