Dayane Mello choc:”Francesco Oppini lo ammazzo..”, rischio squalifica?/ Rosalinda la blocca ma…

Dayane Mello è stata la protagonista di questa settimana appena trascorsa del Grande Fratello Vip 2020 e si prepara a fare lo stesso proprio questa sera e non solo per le liti con Giulia Salemi e Stefania Orlando ma anche per le ultime parole dette ai danni di Francesco Oppini. Pensando alla puntata in onda questa sera la bella showgirl brasiliana ha tirato in mezzo proprio il suo ex amico (poi nemico) delle prime settimane nella casa del Grande Fratello Vip 2020 al grido di “Se questa sera parla di nuovo di me lo ammazzo!”. La bella Dayane non è riuscita a finire la frase fermata dall’amica Rosalinda che ha subito fermato la modella rilanciando: “Con lei devo fare come con i bambini, devo fare come i bambini… eh!”. La paura e il riferimento sono chiari, Dayane stava per dire la parola che tante volte è finita sotto i riflettori in queste settimane al Grande Fratello Vip 2020 e l’ultima volta con Samantha de Grenet ai danni di Stefania Orlando.

Dayane Mello “Francesco Oppini lo ammazzo..”, rischio espulsione al Grande Fratello Vip 2020?

Come finirà questa sera per Dayane Mello? Per fortuna la modella si è fermata in tempo e non dovrebbero esserci problemi ma dopo le polemiche dei giorni scorsi e le continue richieste di provvedimenti ai suoi danni e anche ai danni di tutti i brasiliani che si sono mobilitati per lei votando e commentato sotto i post a lei dedicati, cambierà davvero qualcosa? Lo scopriremo solo questa sera quando la puntata andrà in onda affrontando questa movimentata settimana.



