Dayane Mello è sempre più protagonista del Grande Fratello Vip 2020. Nel bene e nel male la bella modella brasiliana continua ad istigare i protagonisti di questa edizione del programma e se nei giorni scorsi lo ha fatto con Francesco Oppini, che ormai ha steso su di lei un velo e non le rivolge più nemmeno la parola. I fan sono un po’ in crisi perché i due non hanno avuto modo di chiarirsi prima della diretta che potrebbe segnare l’uscita di scena di Francesco Oppini, al televoto con Patrizia de Blanck. Quello che è certo è che la sua è comunque una conquista visto che entrambi i concorrenti al televoto, in qualche modo, hanno avuto discussioni con lei, ma sicuramente tra la Contessa e il figlio di Alba Parietti è proprio quest’ultimo quello che, per un tratto di strada, è stato un amico o addirittura di più, almeno nel suo cuore.

Dayane Mello complice di Selvaggia Roma contro Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020?

Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 ha comunque trovato un’altra spalla e questa è proprio Selvaggia Roma. Dal ritorno del cucurio, la romana ha trovato un’amica nella modella brasiliana almeno per quel che riguarda i pettegolezzi su Elisabetta Gregoraci. Le due hanno accusato la showgirl di essere una che forse tradisce molto e che sa manipolare le persone tanto da averlo dimostrato con Pierpaolo Pretelli almeno fino a che non c’è stata la dura lite nella casa e allora le cose sono un po’ cambiate. A quel punto in molti si sono detti un po’ propensi a pensare che forse l’ex velino ci abbia un po’ marciato sulla questione Gregorelli e che alla fine del conti proprio lui alla fine ha scelto di passare in un determinato modo. I loro pettegolezzi verranno a galla nella diretta di questa sera?



