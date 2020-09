Dayane Mello, cuore per la figlia Sofia al GF / Dopo la rottura con Stefano Sala..

Momento creativo per Dayane Mello al Grande Fratello VIP. La modella brasiliana si mostra orgogliosa dei suoi sentimenti per la figlia Sofia, a cui le ha dedicato un cuore. La piccola, nata dalla relazione con l’ex Stefano Sala, rappresenta il suo grande amore. Benché dopo svariati tira e molla la storia con Stefano Sala sia terminata, la concorrente prova ancora grande stima e affetto per l’ex compagno. I due, pur condividendo un percorso professionale molto simile, hanno preso strade diverse da un punto di vista sentimentale. Il loro amore, esploso nel 2012, ha preso una piega inaspettata, proprio dopo il trasferimento in Italia di Dayane e la nascita della piccola Sofia. La coppia, per un certo periodo della propria storia, ha vissuto fasi alterne e soprattutto di tira e molla. Così Stefano Sala e Dayane Mello hanno deciso di separarsi definitivamente. Lui, attualmente, è sposato con Dasha Dereviankina, mentre alla sua ex compagna Dayane Mello sono stati attribuiti diversi flirt nel corso degli ultimi anni. Nell’edizione del Grande Fratello VIP 2018 fu proprio Stefano Sala a raccontare ai coinquilini della sua storia d’amore con l’ex compagna, sottolineando le divergenze che hanno portato alla rottura. Oggi, nonostante la separazione, i due sono in ottimi rapporti, per la felicità della piccola Sofia.

