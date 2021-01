Dayane Mello/ “Ho cambiato avvocato”. Colpa di Natalia Paragoni?

Dayane Mello sta vivendo giorni difficili dentro la casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è stata duramente criticata dalla maggior parte dei coinquilini per il suo modo di fare, definito incoerente. Anche la sua amica Rosalinda Cannavò ha avuto dei dubbi su di lei, anche se ora tra loro le cose sembrano rientrate. Ma c’è di più. Nelle ultime ore Dayane Mello è stata chiamata improvvisamente in confessionale. Una volta uscita la modella, visibilmente sconvolta, ha rivelato a Rosalinda Cannavò e Cecilia Capriotti di essere stata costretta a prendere un’importante decisione per risolvere alcuni problemi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: “Prima in confessionale ho cambiato avvocato…”. La rivelazione non ha lasciato indifferenti Cecilia e Rosalinda che le hanno subito chiesto il motivo di questa decisione: “Ragazze fuori deve essere successo qualcosa, questo è sicuro, è capitata una cosa…”, ha risposto la modella.

Dayne Mello cambia avvocato: qual è il motivo?

Sui social tanti si sono chiesti il motivo per cui Dayane Mello è stata costretta a cambiare avvocato. Tra le ipotesi, quella più accredita è legata alla diffida che ha fatto Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, al Grande Fratello Vip. Sonia Lorenzini, ospite di Casa Chi, ha anticipato qualcosa a riguardo: “Se sapevo della diffida di Natalia Paragoni? Sapevo che aveva questa intenzione ma non avevo la certezza. Credo che l’abbia fatto per tutelare la sua immagine. Le accuse di Dayane stavano diventando molto pesanti. Perché non ha diffidato lei? Credo che l’abbia diffidata, non è partita solo nei confronti del GF Vip. I nomi delle persone coinvolte sono usciti, l’ha fatto per una tutela sua personale”. Ricordiamo che in una delle ultime puntate del reality show di Canale 5, Dayane Mello ha rivelato un presunto tradimento di Natalia Paragoni nei confronti del fidanzato Andrea Zelletta. I due fidanzati hanno smentito subito le dichiarazioni della modella: “Io questa cosa già la so. Io so dove è stata Natalia e cosa ha fatto, so tutto. Dayane ha mentito, è una bugia, Natalia non ha dormito con un altro uomo. È un chiacchiericcio, bisogna essere sicuri di quello che si racconta”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.



