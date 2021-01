Dayane Mello in crisi/ Giulia Salemi “Falsa, se ne è infischiata”. Rabbia sui social

Dayane Mello, tra le candidate a essere la prima finalista del Grande Fratello Vip, ha avuto un crollo emotivo dopo la notizia dell’ulteriore prolungamento del programma. Ieri pomeriggio nella stanza arancione con Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola, la modella brasiliana è scoppiata a piangere pensando alla figlia Sophia: “Sono 6 mesi che non vedo la figlia, ne ho persi altri 2 in lockdown. Non la vedo da 8 mesi!”. Samantha ha cercato di consolarla: “Devi pensare che tutto questo lo stai facendo per lei. Quando uscirai starei con lei tutto il giorno”. Dayane ha ammesso di essere molto triste per aver perso i 6 anni della figlia, che non torneranno più. Le tre amiche l’hanno stretta in un forte abbraccio, assicurando a Dayane che la figlia è sicuramente orgogliosa di lei.

Dayane Mello in crisi, Giulia Salemi non si preoccupa: criticata sui social

Anche Giulia Salemi e Stefania Orlando si sono preoccupate per Dayane Mello che ieri è rimasta molte ore a letto. Giulia Salemi è andata nella stanza dove si trovava Dayane e le ha chiesto come stava. “Male”, le ha risposto la modella brasiliana. Dopo l’influencer italo-persiana, anche Stefania Orlando è andata da a trovare Dayane. “Dayane è immobile nel letto, dorme da stamattina”, ha detto Stefania Orlando alla Salemi che ha così commentato: “Se dorme tanto vuol dire che sta bene, beata lei…”. Le parole della ragazza non sono piaciuti ai fan del GF Vip, che sui social hanno criticato il suo atteggiamento: “Falsa, sapeva che stava male e se ne è infischiata” e “Quando Rosalinda sta male, Dayane le sta sempre vicino. Lei invece è stata lasciata sola da tutti”, hanno scritto due utenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA