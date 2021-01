Dayane Mello insulta Giulia Salemi/ “Tu non capisci”, i vip ridono. Bullismo?

Tra Dayane Mello e Giulia Salemi non scorre buon sangue. Negli ultimi mesi le due inquiline della casa del Grande Fratello Vip non hanno perso occasione per discutere e lanciarsi frecciatine. Ieri pomeriggio Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò hanno radunato il gruppo di Vip in salotto per leggere un nuovo Comunicato Ufficiale: “Siamo tutti curiosi di sapere cosa pensa la Casa di questo duello tra Pierpaolo e Andrea. Chi tra i due si merita di andare in finale? E, soprattutto, perché?”. I concorrenti, uno a alla volta, sono stati chiamati nel confessionale per esprimere la loro preferenza, che poi hanno reso pubblica davanti agli altri Vip. Il primo è stato Andrea Zenga che ha scelto Pierpaolo Pretelli, mentre Samantha De Grenet ha fatto il nome di Andrea Zelletta. Giulia Salemi, ovviamente, ha scelto “Pierpaolo, perché è l’unica persona che mi fa sentire al primo posto, se lo merita“. Carlotta Dell’Isola ha nominato l’ex tronista, mentre Maria Teresa Ruta ha votato per Pierpaolo. Tommaso Zorzi ha scelto Andrea: “Perché in ogni situazione ne è uscito meglio, una vera scoperta”. Dayane Mello ha scelto l’ex velino “perché la suo vittoria potrebbe essere dedicata a Leo e perché ha sempre dimostrato di essere un grande amico”. Stefania e Rosalinda hanno scelto entrambe Andrea, mentre i due candidati che si sono nominati reciprocamente in modo sportivo. La votazione si conclude con 5 voti per Pierpaolo Pretelli e 6 per Andrea Zelletta.

Dayne Mello bullizza Giulia Salemi? Le parole della modella

La scelta di fare il nome di Pierpaolo Pretelli da parte di Dayne Mello ha lasciato perplessa Giulia Salemi, che terminata la votazione le ha chiesto: “Ma tempo fa avevi detto che meritava più Zelletta… e che Pierpaolo non ti ha lasciato niente”. Inaspettata la risposta di Dayane: “No Giulia, il problema è che tu non capisci”. La frase ha fatto scoppiare a ridere tutti gli altri concorrenti, tranne Pierpaolo Pretelli e Andrea Zenga. La scena però non è piaciuta ai fan che sul web hanno immediatamente commentato la sgradevole risposta della modella: “Dayane che la umilia e gli altri che ridono è davvero una brutta scena. Bullismo” e “Fossi stata in Giulia, di fronte a tutti che ridevano, me ne sarei andata”, hanno scritto su Twitter. Critiche per Tommaso Zorzi: “Sono fan di Tommaso ma la risata al: tu non capisci di Dayane rivolta a Giulia anche no. Lui insieme a tutti gli altri”. Ma c’è anche chi critica l’influencer italo-persiana: “Fa sempre la vittima”.





