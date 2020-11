Dayane Mello, lite con Adua Del Vesco/ “Un mese e mezzo che trasmetti negatività!”

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip tenutasi ieri, 20 novembre, nella Casa è scoppiato uno scontro inaspettato tra due grandi amiche: Dayane Mello e Adua Del Vesco. Da giorni ormai, in Casa si dubita della sincerità di questa amicizia e spesso si cerca di mettere in guardia Rosalinda dalla Mello. Quest’ultima, dopo la puntata, ha cercato di avvertire l’amica: “Dovresti aprire gli occhi perché le persone che tu consideri amici poi ci nominano e mettono in dubbio il nostro rapporto fregandosene di te.” Dopo Dayane ha rivelato ad alcune compagne di avventura di aver deciso di allontanarsi da Adua: “Mi sono allontanata perché è un mese e mezzo che è triste e mi trasmette negatività. – spiegando poi che – Quando è uscito il nostro video tanti hanno pensato stessimo sfruttando la situazione. Io sulla nostra amicizia non ho mai avuto un dubbio. Tutti hanno cercato di metterle nel cervello che la stavo usando. Lei è caduta nel buco dei serpenti.”

Dayane Mello contro Adua Del Vesco: amicizia finita?

Di fronte alle dichiarazioni di Dayane, Adua Del Vesco ha ammesso di aver avuto un momento di debolezza: “E’ vero, in un momento ho avuto un dubbio perché ero fragile e giù di morale. Crocifiggimi, che ti devo dire. Ho fatto uno sbaglio.” La modella brasiliana di è detta ancora molto ferita dal comportamento di Rosalinda Cannavò: “Io mi sono presa la pugnalata. – è sbottata – Erano anche i tuoi pensieri in quel momento. Mi ha ferita.” Ha inoltre ricordato che: “Io avevo tutti contro di me. Adua doveva essere la prima a difendermi da queste persone. Io non ho mai permesso a nessuno di parlare male di lei.” Adua si è detta altrettando ferita da queste dichiarazioni: “Perché lo stai dicendo ora? Perché mi hai sempre detto che va tutto bene? Ti ho chiesto scusa. Dayane ma cosa ho fatto? Ora non esageriamo. Io ti sono sempre stata accanto ma non devi rovinare un’amicizia che io ho con altre persone.” Le due amiche faranno pace o il loro rapporto è definitivamente incrinato?



© RIPRODUZIONE RISERVATA