Dayane Mello lite con Rosalinda Cannavò: “5 mesi che piangi”/ “Falsa! Fai giochetti”

Inizia tra fiamme e urla la nuova diretta del Grande Fratello Vip. Si parte subito col confronto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dopo gli scontri che le hanno viste protagoniste in questi giorni a causa del flirt nato tra l’attrice siciliana e Andrea Zenga. La Cannavò espone subito il suo pensiero: “Anche stavolta mi hai attaccata sul personale come hai fatto con tante persone qui dentro! – e continua – Ad oggi io sono fiera e soddisfatta di quella che io sono, in qualsiasi momento io potrò uscire. Se a lei sta bene mi fa piacere. Quello che dice lei mi fa stare male, io non riesco a fingere di essere felice. Lei mi fa stare male e non riesce a capirlo!” tuona la Cannavò.

Dayane contro Rosalinda al Grande Fratello Vip: “Falsa!”

Dayane Mello è però più che pronta a rispondere: “Io non metto in dubbio che lei è stata il mio pilastro come io lo sono stato per lei. Quando io parlo di strategia è perché lei ha fatto le sue scelte ma non me ne ha mai parlato. Lei ha detto che io sono un po’ gelosa, come se io non fossi felice della sua felicità!” Rosalinda, però, le fa notare che quando non fa ciò che lei vuole, Dayane si allontana e la attacca. “Sei falsa!” arriva allora a dire la Mello all’ex amica. La Cannavò non trattiene le lacrime e Dayane non trattiene una stoccata piuttosto dolorosa: “È 5 mesi che piange! Cosa devo dirle…”



