Dayane Mello quanti anni ha? Gaffe Signorini: “ne fai 35”/ Lei smentisce: “sono 32!”

Quanti anni ha Dayane Mello? Il quesito sorge spontaneo dopo la gaffe di Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello VIP. Allo scoccare della mezzanotte parte la canzone Happy Birthday di Stevie Wonder. Tutti i concorrenti si uniscono al coro per festeggiare la protagonista brasiliana, che riceve gli auguri speciali di Alfonso Signorini. “Buon trentacinquesimo compleanno Dayane!”, le parole del conduttore che commette una piccola gaffè sull’età. Dayane Mello, infatti, è del 1989 e compie trentadue anni, come lei stessa ricorda più stizzita che divertita durante la puntata. Poi la sorpresa di Simona, la nonna di Sofia. Con un videomessaggio le augura il meglio, ricordandole che non è sola: “Ricordati Dayane che tu hai due famiglie. Una in Brasile ed una al lago. Sei un po’ pazzerella, ma anche sensibile e con un cuore buono. Pensa a te. Ti voglio bene!“. Dayane Mello è commossa: “Ho trovato una seconda famiglia con loro. Mi sono trovato benissimo perché loro hanno i miei stessi valori”.

