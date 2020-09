Dayane Mello: “Sentimenti forti per Mario Balotelli”/ Lui sbotta: “Bugie, ora basta!”

Era inevitabile che la presenza di Enock nella Casa del Grande Fratello Vip avrebbe puntato l’attenzione anche su suo fratello Mario Balotelli. Nessuno però si sarebbe aspettato che Dayane Mello, che in passato ha avuto col calciatore un flirt, tornasse a parlare di lui, ammettendo di provare ancora forti sentimenti nei suoi confronti. Così, ai compagni in Casa, ha svelato che: “Ci sono stati dei sentimenti veri, ma non abbiamo mai potuto stare insieme. Lui è testardo e anche io. – e ancora – C’era troppo pregiudizio da parte sua. Mi diceva sempre che sbagliavo, anche se ero una ragazzina. Quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui. Quando lo vedo il mio cuore batte forte.” Una vera e propria dichiarazione d’amore, come ha osservato qualcuno in Casa. Ma come ha reagito Mario di fronte a queste parole?

Mario Balotelli replica a Dayane Mello: “Basta parlare di me”

Mario Balotelli non ha avuto la reazione che ci si aspettava. Anzi, il calciatore pare essersi infuriato e, subito dopo le parole di Dayane Mello, ha postato su Instagram un messaggio, poi cancellato dopo poco. In questo si legge: “Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella casa grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno lasciatemi in pace ma davvero.” Nessun riferimento a Dayane, ma che il messaggio sia per lei appare pittosto chiaro dalla tempistica e dal tipo di risposta. Un argomento scottante del quale sicuramente si parlerà anche nella puntata del Grande Fratello Vip in onda domani sera su Canale 5.



