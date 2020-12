Dayane Mello Vs Giulia Salemi: “Pretelli? Storia già vista”/ “Ti credevo un’amica!”

Scoppia la lite nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 quando, nel corso della 29esima puntata, si parla del rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A lanciare sospetti su questa nuova ‘amicizia speciale’ è Dayane Mello, parlando di “una storia già vista” e trovando non del tutto veritieri certi comportamenti di entrambi. “Questo non è amore, l’amore è un’altra cosa!” sottolinea ancora la Mello. “Ma perché tanta cattiveria?” commenta, stupito, Pierpaolo Pretelli, non comprendendo il perché di commenti così pungenti da parte di Dayane. “Per me quello che ho visto è un copia-incolla, io ho una maniera diversa di vedere l’amore. Siamo nella stessa Casa, posso dire la mia, come la penso?” sbotta la Mello.

Giulia Salemi furiosa con Dayane Mello: “Ti credevo un’amica”

Ad infuriarsi è però soprattutto Giulia Salemi che, dopo aver ascoltato queste dichiarazioni, ricorda a Dayane Mello che “Fino ad una settimana fa mi chiamavi amica! – e ancora le ricorda – Mi hai detto che ti portavo energia positiva e mi ringraziavi di essere nella Casa.” Così l’affondo definitivo: “Mi dispiace per te Dayane perché ti reputavo un’amica e un’amica queste cose non le dice! Io sono leale nell’amicizia e tu no!” Dayane ribadisce il suo pensiero sul suo rapporto con Pierpaolo: “Per me questo semplicemente non è amore, punto!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA