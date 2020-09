Daydreamer/ Anticipazioni 13 settembre: la proposta di Can a Sanem

Appuntamento imperdibile per i fans di Daydreamer – Le ali del sogno. Oggi, domenica 13 settembre, la soap opera turca che ha consacrato Can Yaman, sempre più amato in Italia, torna in onda alle 16.15 con una nuova puntata. Sanem, dopo essere stata invitata a cena da Can, pensava di partecipare ad un appuntamento romantico. Purtroppo, però, nulla di tutto ciò che immaginava è accaduto. Alla cena, infatti, era presente anche Emre di cui Sanem continua a non fidarsi, convinta che stia ancora tramando contro il fratello nonostante Leyla continui a ribadirle di fidarsi del suo cambiamento. Nella puntata in onda oggi, dunque, Sanem deciderà di fidarsi delle parole della sorella dando una seconda possibilità ad Emre il quale continua ad avere un atteggiamento ambiguo e sospettoso? Dalle anticipazioni di Daydreamer sappiamo che Sanem continuerà a lavorare al progetto senza perdere di vista Emre e le sue mosse. Tuttavia, a spiazzarla, sarà una proposta di Can.

ANTICIPAZIONI DAYDREAMER: IL DISCORSO DI SANEM

In agenzia sono tutti piuttosto agitati. Deren, infatti, non fa che urlare mentre Can, pur essendo parecchio ansioso, riesce a mantenere la calma. Per cercare di rasserenare tutti, Can propone ai suoi dipendenti di continuare il lavoro in un posto più tranquillo ovvero casa sua. Naturalmente tutti accettano e la notizia preoccupa Mevkibe, timorosa che la figlia possa compromettersi con il Divid. Mevkibe, decide così di recarsi a casa di Can con la scusa di consegnare dei sarma fatti in casa. In realtà, sempre secondo le anticipazioni di Daydreamer della puntata di oggi 13 Settembre il suo unico obiettivo è controllare la figlia ed evitare che resti sola con il suo capo. Le sorprese per Sanem, però, non finiscono qui perchè Can, riconoscente per il lavoro che ha svolto, le propone di tenere il discorso inaugurale alla serata evento di Compass Sport. Pur con qualche timore, Sanem accetta non sapendo che dovrà vedersela con Aylin e, la sera dell’evento, conosce il signor Mackinnon.



