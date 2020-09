DayDreamer, Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 1 settembre: duro risveglio per…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 SETTEMBRE

Tutto è pronto per il ritorno di Can e Sanem in onda nella nuova puntata di DayDreamer Le Ali del Sogno. La serie turca tornerà in tv dopo aver regalato ai fan una serie di colpi di scena e di riavvicinamenti proprio ieri complice il blocco di un ascensore che ha permesso ai due protagonisti di parlarsi e guardarsi negli occhi come non succedeva da tempo. In molti hanno sperato di un po’ di pace per i due ma il risveglio sarà più duro del previsto e tutto per colpa di Emre. Il fratello di Can non ha intenzione di arrendersi e quando scopre che la giovane assistente è in casa sua e che tra loro è tornato il sereno, ecco che scoppia di nuovo la bomba. Nella puntata di oggi, infatti, sarà il cattivo Emre a portare a galla il doppiogioco di Sanem, almeno a suo dire, e non solo questo.

DURO RISVEGLIO PER CAN E SANEM IN DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO

Proprio parlando in giardino con lui e invitando il fratello a non fidarsi di Sanem, Emre tirerà fuori la questione della licenza di fotografo. Nella nuova puntata di DayDreamer Le Ali del Sogno, il villain della soap accuserà la sua ex complice di aver rubato le foto e di averle inviate a quell’uomo rovinando la vita di Can e rischiando di portargli via quello a cui teneva di più ovvero la sua licenza di fotografo. A quel punto Can perde le staffe e affronterà Sanem chiedendole la verità sulla questione e lei non potrà far altro che ammettere di essere colpevole. La rottura tra loro è di nuovo servita ma questo non fermerà la giovane assistente, non questa volta. Cosa succederà tra lei ed Emre a quel punto?



