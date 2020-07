DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 14 luglio: Leyla innamorata di Emre

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 LUGLIO

Daydreamer Le ali del sogno, la soap opera turca campione d’ascolti, torna in onda oggi, martedì 14 luglio, alle 14.45 su Canale 5 con una nuova e appassionante puntata. Sanem, tornata a lavorare ufficialmente alla Fikri Harika è fermamente convinta di aver trovato in Levent dell’azienda Galina per cui l’agenzia sta realizzando una campagna pubblicitaria il proprio Albatros. Can, di fronte alle attenzioni che Sanem riserva a Levent il quale apprezza sempre più la ragazza, non riesce a nascondere la propria gelosia. Emre e Aylin, invece, vivono una situazione di stallo. Aylin sta cercando di riconquistare la fiducia di Emre che, tuttavia, si offre di aiutarla economicamente, non riuscendo, però, a tornare ufficialmente con lei. Leyla, invece, tornata in città dopo lo stage formativo che l’ha tenuta fuori città, sfoggia un look insolito con cui cerca di conquistare il cuore di Emre.

CAN CERCA DI CONQUISTARE SANEM

Polen continua a girare intorno a Can a cui non intende rinunciare soprattutto quando scopre che che l’ex fidanzato non fa che pensare a Sanem. Aylin, nel frattempo, ottiene da Can il permesso per partecipare al nuovo progetto. L’ex fidanzata di Emre non rinuncia a portare avanti i suoi progetti contro la Fikri Harika anche se stavolta non può contare sull’appoggio di Emre. Leyla, nel frattempo, non riesce a nascondere i propri sentimenti nei confronti di Emre. Can, invece, è sempre più preso da Sanem a cui tende di far capire di voler stare con lei e non con Polen. Sanem, nel frattempo, è convinta di non non poter aver un futuro con il Divit e fa di tutto per farsi piacere Levent per il quale non prova alcun interesse essendo totalmente innamorata di Can. Nihat, infine, con la complicità di Muzzafer prova ad aprire un negozio di polpette vegane coinvolgendo il macellaio Osman.



© RIPRODUZIONE RISERVATA