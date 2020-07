DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO/ Anticipazioni 15 luglio: Sanem lascia Levent ma…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 LUGLIO

Le appassionanti vicende di Can e Sanem tornano in onda oggi, mercoledì 15 luglio. Alle 14.45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Daydreamer Le ali del sogno che regalerà nuove emozioni ai telespettatori. Sanem, dopo aver cercato di farsi piacere Levent, l’uomo che aveva erroneamente indicato come Albatros e di cui Can è stato geloso sin dal primo giorno, capisce di non poter mentire ancora a se stessa. Sempre più innamorata del fotografo per il quale farebbe di tutto, Sanem decide di chiudere definitivamente con Levent che si era mostrato molto interessato a conoscerla. Tuttavia, l’allontanamento da Levent non la porterà a riavvicinarsi nuovamente a Can. Sanem, infatti, è sempre più convinta che Can non provi niente per lei e che stia per tornare tra le braccia di Polen che, tornata ad Istanbul, è decisa a salvare il suo lungo fidanzamento con Can. Sanem, così, decide di reprimere i propri sentimenti comportandosi come se non provasse assolutamente nulla per Can.

AYLIN CREA PROBLEMI AD EMRE

Con l’astuzia di cui è dotata e grazie alla riappacificazione con Emre, Aylin riesce ad intromettersi nella creazione della pubblicità per i prodotti organici di Levent creando numerosi disagi a Deren che non sopporta la sua presenza e non sa come gestire la collaborazione e a Ceycey che è letteralmente terrorizzato dalla donna. Nel frattempo, Leyla continua a nutrire dei sentimenti per Emre nonostante abbia capito dl’interesse di Osman nei suoi confronti. Nihat, invece, con Muzzafer e Osman ha avviato la sua attività imprenditoriale di cibo vegano e riesce ad ottenere l’appalto per il caterign voluto da Levant. Il successo del marito, però, scatena la gelosia di Mevkibe che continua ad occuparsi del minimarket ed è convinta che che il nuovo lavoro del marito possa creare problemi alla loro famiglia.



