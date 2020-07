Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni 16 luglio: Can contro Sanem, fine di…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 LUGLIO

Daydreamer Le ali del sogno, la soap opera turca che continuerà a fare compagnia al pubblico di Canale 5 anche a settembre e ad ottobre quando si scoprirà come finirà l’emozionante e tumultuosa storia d’amore tra Can e Sanem torna in onda oggi, giovedì 16 luglio, con una nuova puntata in cui ci sarà un nuovo confronto tra i due protagonisti che, pur essendo innamorati, non riescono a stare insieme a dichiararsi. Nella puntata in onda oggi, Can non capirà il motivo che spinge Sanem ad allontanarsi da lui. La giovane, infatti, convinta che Can stia per tornare tra le braccia di Polen, è sempre più sfuggente e fa di tutto per non restare sola con il fotografo. Can affronterà la questione apertamente e tra i due ci sarà un’accesa discussione che li allontanerà ancora di più. Polen, nel frattempo, pur essendo consapevole dei sentimenti che Can prova per Sanem, continuerà a non mollare e farà di tutto per tornare con lui.

EMRE E LEYLA SEMPRE PIU’ VICINI

Deren è sempre più infastidita dalla presenza di Aylin in azienda. Approfittando del riavvicinamento con Emre, Aylin si sta facendo nuovamente strada in azienda mandando in crisi Deren che non sopporta le sue continue intromissioni. Aylin, invece, non fa che provocarla per divertirsi ignorando quanto sta accadendo tra Emre e Leyla. La sorella di Sanem, infatti, trascorre sempre più tempo con il fratello di Can approfittando della realizzazione della campagna pubblicitaria dei prodotti organici della società di Levant. Ceycey, frattempo, sempre più preso da Ayhan, cerca di confessarlo ciò che prova, ma la ragazza non sembra affatto interessata ad avere una storia con lui. Infine, Mevkibe gelosa del successo professionale del marito, riesce a convincere Can ad affidarle parte del “banchetto” vegano per le riprese dello spot escludendo Nihat mentre Muzzafer e Osman si occupano da soli del lavoro.



