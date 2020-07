DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 17 luglio: Can si dichiara a Sanem…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 LUGLIO

Daydreamer Le ali del sogno, torna in onda oggi, venerdì 17 luglio, per l’ultima puntata della settimana. Tra Can e Sanem la situazione appare irrimediabile. Il fotografo sta facendo di tutto per convincere la ragazza a lasciarsi andare trovando, però, un muro insormantibile. Sanem, infatti, è convinta che, prima o poi, Can tornerà tra le braccia di Polen nonostante il fotografo, nel corso di un’accesa discussione, le abbia più volte ribadito come non ci sia affatto la possibilità di un ritorno di fiamma. Nonostante la discussione e le spiegazioni, però, Sanem resta ferma sulla propria posizione. Decide di presentarsi comunque sul set della campagna pubblicitaria di bevande organiche di Orgatte, la società di Levent dando così modo a Can di starle vicino. Il Divit, così, approfitta della situazione per ribadirle la volontà di stare con lei e che considera definitivamente chiusa la storia con Polen.

EMRE E LEYLE SEMPRE PIU’ VICINI

Mentre Deren cerca in tutti i modi di mantenere la calma di fronte alle interferenze di Aylin, l’attore scelto per lo spot mette a dura prova la pazienza dei presenti mandando anche su tutte le furie il regista e lo stesso Can, stanchi dei suoi capricci. Sul set, Emre decide di presentarsi con Leyla con la quale trascorre sempre più tempo insieme. I due sono molto in sintonia e la loro complicità cresce ogni giorno di più. Sul set si presentano anche Muzzafer e Osman per occuparsi del banchetto richiesto da Levant. Osman, innamorato di Leyla, non la perde di vista un secondo notando la complicità che ha con il capo. Con Muzzafer e Osman si presenta anche Ayhan di cui Ceycey è perdutamente innamorato. La ragazza, però, non ha alcuna intenzione di avere una storia con lui e la sua presenza sul set manda letteralmente in confusione l’amico di Sanem.



