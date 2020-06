DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 18 giugno: il ricatto di Aylin

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 18 GIUGNO

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda giovedì 18 giugno con Sanem che continua ad aiutare Emre contro Can sperando di poter mantenere il proprio lavoro e di permettere alla sorella Leyla di tornare ad occupare la sua posizione. Can, furbo e deciso a smascherare la talpa che continua a trasmettere informazioni importanti all’azienda di Aylin con cui Emre non solo continua ad avere una storia d’amore, ma anche un rapporto professionale, riesce ad ottenere un importante incarico da parte di una compagnia aerea e ad evitare il sabotaggio da parte di Aylin. Una mossa strategica che mette fuori gioco l’ex cognata ed Emre il cui atteggiamento continua ad insospettire Can. Quest’ultimo, per festeggiare il contratto stipulato, organizza una festa a casa sua invitando anche Sanem per la quale comincia a nutrire un interesse che va oltre la stima professionale. Convinto, tuttavia, che la giovane sia fidanzata, Can prende le distanze mentre Sanem continua ad aiutare Emre sicura di avere a che fare con un uomo senza scrupoli.

SANEM FINISCE IN PISCINA

Distratta e ingenua, Sanem, durante la festa organizzata da Can per festeggiare l’importante successo professionale, sarà la protagonista di un divertente siparietto. Durante i festeggiamenti, infatti, Sanem finisce in piscina. Ad aiutarla è Can con cui il rapporto, negli ultimi giorni, sta diventando sempre più stretto. Tra Can e Sanem, così, ci sarà modo di trascorrere ancora del tempo insieme e di avvicinarsi ancora di più. Il feeling tra i due e gli sguardi che Can rivolgerà a Sanem non passeranno inosservati agli altri invitati. Emre, nel frattempo, con la complicità di Aylin, continuerà a tramare contro il fratello portando avanti il perfido piano per fargli perdere credibilità. Sanem, inoltre, dovrà vedersela ancora con Muzaffer che non perde le speranze di poter diventare suo marito. Il padre di Sanem, nel frattempo, non sapendo come pagare i debiti, deciderà di vendere il negozio, ma proprio nel momento della vendita, scoprirà che i debiti sono stati tutti pagati da Sanem che ha usato i soldi ricevuti da Emre per aiutarlo nel piano contro Can per saldare i debiti della propria famiglia e far stare tranquilli i genitori. Can, infine, cercherà di assumere la modella Arzu per le prossime campagne pubblicitarie. Dopo averlo scoperto, Aylin ricatterà la ragazza minacciandola di diffondere una sua foto compromettente se non firmerà con la sua agenzia.





