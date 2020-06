DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 19 giugno: Sanem tra Can e Muzaffer

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 19 GIUGNO

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, venerdì 19 giugno, alle ore 14.45 su Canale 5. Tra Can e Sanem il rapporto sta diventando sempre più intimo e confidenziale al punto che la ragazza comincerà a rendersi conto di essere particolarmente attratta dal suo caso. Dopo essere riuscito a conquistare il sì della modella Arzu che, nonostante le minacce di Aylin ha deciso di accettare la proposta di diventare il nuovo volto della nuova campa pubblicitaria della Fikri Harika, Can continuerà a lavorare per scovare la talpa che si nasconde in azienda. Arzu, nel frattempo, pubblicherà personalmente la foto del suo passato mostrandosi ai fans con qualche kg di troppo. La presenza sui social della Fikri Harika delle foto di Arzu manderà così su tutte le furie Aylin che si scaglierà contro Emre e punterà il dito contro Sanem, rea di aver fallito nuovamente. Emre, tuttavia, cercherà di calmare la fidanzata e di farla ragionare non potendo uscire apertamente allo scoperto con il fratello.

IL SOGNO DI SANEM

Sanem continua a cercare il suo “Albatros” ovvero l’uomo che l’ha baciata durante la festa aziendale e la scoperta del tatuaggio raffigurante l’uccello sul corpo di Can non l’ha lasciata indifferente. Nella nuova puntata di Daydreamer Le ali del sogno, Sanem sognerà così di nuotare e di baciare il suo capo. Trascorrendo tanto tempo con lui, Sanem gli farà notare come sia molto diverso dal modo in cui viene descritto. Un’affermazione che incuriosirà Can che le chiederà il motivo delle sue parole. Sanem, sul punto di raccontargli tutto, riuscirà a mantenere il segreto continuando ad agire alle sue spalle per conto di Emre. Can, nel frattempo, conoscerà in un modo insolito Muzaffer, ancora deciso a sposare Sanem. Leyla, nel frattempo, sarà ossessionata dalla paura di perdere il proprio lavoro e di essere considerata la talpa mentre i genitori decideranno di mettere in vendita il negozio senza consularsi con lei e Sanem.



© RIPRODUZIONE RISERVATA