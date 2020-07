DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 2 luglio: Can si dichiara a Sanem?

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 2 LUGLIO

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, giovedì 2 luglio, con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Sanem ha ormai capito di essere sempre stata una pedina nelle mani di Emre per distruggere Can, l’uomo di cui si è innamorata e che ora sta cercando di aiutare in tutti i modi. Trascorrendo le sue giornate accanto al proprio capo, Sanem si è lasciata conquistare dal suo capo che, a sua volta prova qualcosa di profondo per lei. Nella nuova puntata, Sanem farà di tutto per salvare la carriera di Can e si affiderà alle indagini di Ayhan e Ceycey che si sono messi sulle tracce di un hacker, l’unico in grado di svelare la verità sul palgio subito da Can. Sanem, così, si recherà a casa dell’hacker non rendendosi conto di essere spiata da Emre che riuscirà ad arrivare a casa dell’hacker prima di Sanem, ma avrà una brutta sorpresa. Emre, infatti, capirà che dietro l’accusa di plagio contro Can c’è proprio la fidanzata, ma deciderà comunque di proteggerla anche se, alla fine, giungerà ad una clamorosa decisione.

CAN SI FA AVANTI CON SANEM?

Can e Sanem hanno ormai capito di essere profondamente attratti l’uno dall’altra. Prima di pensare al loro rapporto, però, entrambi si concentreranno ancora sull’accusa di plagio per la quale rischierà la radiazione. Grazie all’intervento di Can che riuscirà ad impedire che l’hacker faccia del male a Sanem, tuttavia, la situazione si rivolverà e la verità sul plagio verrà a galla anche se Aylin riuscirà a farla ancora una volta franca. Il truffatore sarà individuato mentre Emre deciderà di affrontare la fidanzata e chiarire definitivamente la faccenda. Certo di essere stato usato dalla donna solo per i suoi vantaggi lavorativi, Emre si schiererà definitivamente dalla parte del fratello? Can, infine, deciderà di farsi avanti con Sanem svelandole i propri sentimenti. Riuscirà nell’intento?



