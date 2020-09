DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 2 settembre: tutti in campeggio!

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 SETTEMBRE

Finalmente la Fikri Harika è tornata in pista. L’agenzia di Can ha rischiato davvero di finire in bancarotta fino a quando Sanem non ha pensato bene di includere in questa equazione anche uno dei loro clienti, Fabbri. Lui ha salvato l’azienda che adesso deve ripartire occupandosi proprio della prossima campagna e di un nuovo cliente e per farlo, visto che le idee scarseggiano, tutti si dirigeranno nel vicino bosco per testare le attrezzature in campeggio e avere così un’idea di quello che si parla. Proprio nella puntata di oggi di DayDreamer Le Ali del Sogno avremo modo di seguire Sanem e i suoi nel bosco a caccia di un’ispirazione e non senza problemi soprattutto quelli legati alla gelosia.

SANEM E CAN IN BALIA DELLA GELOSIA

La vita sentimentale di Sanem è sempre allo sbando e nella nuova puntata di DayDreamer Le ali del sogno le cose non miglioreranno. Da una parte c’è Fabbri pronto ad ottenere un appuntamento serale con lei per via del loro progetto in comune, ovvero quello legato al profumo, ma dall’altra deve occuparsi di una possibile rivale quando Can finisce nel mirino di Gamze. Proprio quando ascolterà una telefonata e capirà che il suo capo uscirà con la sua amica, cederà alla richiesta di Fabbri. Cosa succederà a quel punto tra i due in balia della gelosia? Sicuramente i colpi di scena e le risate non mancheranno, questo è certo. Il resto lo scopriremo solo oggi pomeriggio in una delle ultime puntate “settimanali” della serie turca con Can Yaman.



