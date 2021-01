Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni 21 gennaio Canale 5: guai per Can e Sanem

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata 21 gennaio: novità tra Can e Sanem?

Dopo la temporanea sospensione della scorsa settimana, Daydreamer – Le ali del sogno, torna in onda oggi, giovedì 21 gennaio, in prima serata su Canale 5 con nuovi episodi della tormentata storia d’amore tra Can e Sanem. I due innamorati non riescono a tornare insieme. Troppe incomprensioni, troppi problemi e troppe intromissioni dall’esterno hanno allontanato sempre di più il fotografo e la ragazza che sogna un futuro nell’editoria. Nella puntata in onda oggi, Can e Sanem saranno così le vittime di una trappola amorosa organizzata da CeyCey, disposto a tutto pur di farli tornare insieme. Con l’aiuto di Ayhan e Deren, CeyCey riescirà a chiuderli in una cella frigorifera sperando di vederli uscire ancora più uniti e innamorati. In realtà, tra Can e Sanem scoppierà l’ennesima discussione e, dopo essere stati liberati, saranno decisi ad allontanarsi definitivamente e a percorrere due strade separate. Can, infatti, sarà sempre più deciso a partire per i Balcani mentre Sanem sarà convinta di volersi licenziare dalla Fikri Harika per andare a lavorare con Yigit.

Leyla lascia il lavoro dopo un diverbio con Emre (DayDreamer Le Ali del Sogno)

Il fallimento del piano provoca una forte crisi di nervi in CeyCey mentre Can e Sanem continueranno a litigare davanti ai colleghi in agenzia. Le pene d’amore tormenteranno non solto Sanem, ma anche Leyla che, dopo un diverbio con Emre, deciderà di seguire l’esempio della sorella e, dopo aver trovato il coraggio giusto per farlo, si dimetterà dalla Fiki Harika trovando lavoro nella casa editrice di Yigit. Le uniche ad essere felici del licenziamento di Sanem e delle dimissioni di Leyla saranno Huma e Polen che si preparerà per la partenza con Can e per la pubblicazione del suo libro di cucina. Can e Sanem saranno sempre più lontani ed entrambi, pur stando male per l’addio, fingeranno di stare bene e di avere altro per la testa. Anche Leyla non attraverserà un momento positivo. Nonostante la promessa di matrimonio, rifiuterà Osman di fronte al suo tentativo di baciarla e, dopo un’attena analisi, capisce di non essere innamorata di lui e di considerarlo solo un amico.





