DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 21 luglio: tra prugne e tartarughe…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 21 LUGLIO

DayDreamer Le Ali del Sogno continua a conquistare nuove vette nell’olimpo degli ascolti tv e mentre ieri davanti alla tv si piazzavano quasi tre milioni di persone, in tv andavano in onda alcuni dei momenti più belli per la coppia formata da Sanem e Can. Dopo le scaramucce e le liti dei giorni scorsi, i due finalmente sono vicini ad una svolta e tutto perché, risolta la questione del finto fidanzato, la giovane assistente, sembra pronta a lasciarsi andare senza ascoltare più i consigli dell’amica. Lo stesso Osman, sul set anche in versione modello prendendo il posto del prescelto dopo un malore, ha dato il via libera alla piccola amica spingendola ad agire prima che sia troppo tardi. Dall’altra parte c’è ancora Can che dopo aver chiuso con Polen ha voluto dirlo anche a Sanem per poi non perderla mai d’occhio sul set seguendola anche in spiaggia e poi in acqua. Il loro quasi bacio è stata bloccato dall’arrivo di Deren pronta a dividere i due con l’ennesima tragedia lavorativa. Cosa succederà oggi pomeriggio?

CAN E SANEM PASSANO LA NOTTE INSIEME?

DayDreamer Le Ali del Sogno tornerà in onda oggi, 21 luglio, sempre su Canale5, tenendo Can e Sanem di nuovo insieme. I due sono ormai vicinissimi ad un possibile nuovo bacio e l’occasione che potrebbe portare a nuove evoluzioni si presenta proprio quando il bel Divit invita la sua dolce metà a rimanere con lui nel bosco. Come si evolveranno le cose a quel punto? Sembra che ci sarà un altro niente di fatto con cui i fan dovranno fare i conti soprattutto quando i due finiranno con l’addormentarsi su un’amaca. Sullo sfondo rimane Aylin ancora pronta a conquistare Emre tanto da fingersi pacata, dolce e sensibile, ma quale sarà la risposta del bell’imprenditore alle sua avances?



