DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 23 giugno: Sanem in lacrime, Can corre…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 23 GIUGNO

Martedì 23 giugno, su Canale 5 alle ore 14.45, torna l’appuntamento con DayDreamer Le Ali del Sogno con una nuova puntata in cui Sanem vivrà un momento particolarmente difficile. Ad aiutarla, però, sarà Can verso il quale la giovane nutre un interesse sempre più forte nonostante continui ad agire alle sue spalle facendo tutto ciò che le chiede Emre. Alla Fikri Harika c’è fermento per l’ispezione dell’azienda di cosmesi. Sanem, su ordine di Emre, deve boicottare l’ispezione, ma ogni suo tentativo fallisce per la presenza di Leyla a cui Can ha affidato il compito di controllare che tutto proceda nel verso giusto. Non volendo deludere ancora una volta Emre, Sanem decide di chiedere aiuto all’amica Ayhan a cui chiede di procurarle un topo finto per far fallire l’ispezione. Nonostante tutto, però, divisa in due tra la voglia di aiutare Emre e quella di non tradire Can, Sanem allestisce una sala relax. Deren, però, denigra la sua idea e smorza tutto il suo entusiasmo. Delusa e amareggiata da quanto accaduto, Sanem si rifugia nella sala relax scoppiando a piangere.

CAN E SANEM SEMPRE PIU’ VICINI

Can raggiunge in sala relax Sanem e i due vivono un momento di tenerezza, ma la ragazza rimane sulla difensiva non fidandosi totalmente di lui per tutto quello che le racconta Emre. La Fikri Harika è una delle società finaliste per ottenere l’appalto pubblicitario dell’azienda di cosmesi. Sanem, inoltre, deve fare i conti anche con Ayssun che ha sottratto con l’inganno il negozio ai genitori e che ora non vuole restituirglielo se non dietro il pagamento di un’ingente somma. Tra Sanem e Ayssun scoppia un’accesa discussione a cui assiste Can che aveva riaccompagnato a casa la ragazza. Can decide di aiutare la famiglia della sua assistente chiedendo l’intervento dell’avvocato Metin che, poi, chiede a Sanem di fare da modella per una campagna contro la violenza sulle donne. Muzaffer, nel frattempo, è sempre più ossessionato da Sanem e si convince di poterla sposare seguendo i consigli di Ayhan. Sanem, tuttavia, è sempre più ossessionata da Can per il quale comincia a nutrire un interesse forte e che va al di là della stima professionale.



