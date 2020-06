DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 25 giugno: la confessione di Can

Daydreamer Le ali del sogno sta per giungere ad un momento chiave della trama incentrata sulla storia tra il fotografo Can e la giovane Sanem. Nella puntata in onda su Canale 5 il 25 giugno, infatti, Fabbrì, furioso per l’atteggiamento di Can che, nel bel mezzo della festa ha portato via Sanem, deciderà di vendicarsi affidando la campa pubblicitaria ad Aylin. A rimettere a posto la situazione, tuttavia, saranno Deren e Ceycey che faranno credere a Fabbrì che tra Can e Sanem ci sia del tenero. Ceycey, in particolare, confesserà a l’uomo che il suo capo è molto geloso di Sanem giustificando così la sua reazione sproposita. Di fronte alle parole del collaboratore di Can, Fabbrì si mortificherà e chiederà scusa per aver messo in pericolo il rapporto tra i due giovani. Can, nel frattempo, sempre più preso da Sanem che l’ha conquistato con la sua bellezza e spontaneità, trascorrerà dei dolci momenti con lei in un casale di campagna dove preparerà per lei della carne alla brace. I due, inoltre, si godranno la serata bevendo anche abbandonate vino. A causa dell’alcol ingerito, Sanem si addormenterà tra le braccia del suo capo non ascoltando la sua confessione.

CAN CONFESSA A SANEM DI ESSERE IL SUO ALBATROS

Can ha capito da tempo di essere l’albatros che Sanem sta cercando e nella nuova puntata di Daydreamer confesserà alla ragazza di essere l’uomo misterioso che sta cercando. Purtroppo, però, la confessione non sarà ascoltata da Sanem che si addormenterà tra le sue braccia. Il giorno dopo, Can ripoterà a casa la sorella di Leyla e avrà uno scontro con l’uomo che, con l’inganno, ha acquistato il negozio dei genitori di Sanem. Il fotografo minaccerà l’uomo e gli intimerà di restituire immediatamente l’attività ai genitori della ragazza se non vorrà vedersela con lui. Sanem, nel frattempo, continuerà ad essere sempre più attratta da Can e dai suoi modi di fare, ma quando scoprirà che il suo capo aveva una relazione con Polen, capirà di non poter realizzare il suo sogno d’amore. Delusa dall’amara scoperta, Sanem tornerà a credere fortemente ad Emre che le ribadirà nuovamente la natura malvagia del fratello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA