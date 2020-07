Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni 3 luglio: tensione tra Can e Sanem

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 3 LUGLIO

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, venerdì 3 luglio, alle 14.45 con l’ultima puntata della settimana. Nel nuovo appuntamento con la soap opera turca, i nodi sono ormai venuti al pettine. Sanem, infatti, sa di essere stata usata da Emre per sbarazzarsi di Can ed Emre è consapevole di non essere mai stato realmente amato da Aylin il cui unico obiettivo è distruggere la Fikri Harika per poter emergere con la propria agenzia pubblicitaria. Nella nuova puntata, Sanem, stanca di essere sfruttata da Emre, minaccia di raccontare tutta la verità a Can. Aylin, nel frattempo, cercherà di riavvicinarsi ad Emre. Quest’ultimo, dopo aver scoperto la verità sul plagio di cui è stato accusato Can e che ha rischiato di mettere fine alla carriera da fotografo del fratello, ha deciso di troncare definitivamente la storia con Aylin che, tuttavia, non è ancora pronta a dire addio all’uomo che l’ha aiutata a far conoscere la propria agenzia di pubblicità.

CAN INNAMORATO DI SANEM

Alla Fikri Harika, la situazione è sempre più tesa. Can e Sanem non riescono ad avere un rapporto sereno. Da una parte c’è Can che è ormai sicuro di essersi innamorato di Sanem, ma non sa se e come confessare i propri sentimenti alla ragazza anche per l’atteggiamento misterioso che la sorella di Leyla continua ad avere. Sanem, da parte sua, continua a sentirsi profondamente in colpa nei confronti del suo capo anche se, a sua volta, sa di amare Can.

La situazione diventerà ancora più complicata a causa di un importante lavoro commissionato alla Fikri Harika. Ceycey, inoltre, è sempre più interessato ad Ayhan mentre Muzaffer continua ad essere geloso di Osman. Mevkibe, infine, dopo aver ascoltato i consigli della life coach Ayhan, comincerà a sentire stretto il ruolo di casalinga e cercherà di realizzarsi anche in un altro campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA