DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 3 settembre: cosa nasconde Gamze?

Tutto è pronto per una nuova puntata di DayDreamer Le Ali del Sogno, la serie turca con Can Yaman che sta macinando ascolti ormai da tre mesi per la gioia dei piani alti di casa Mediaset. Proprio per questo vedremo una maxi puntata al sabato pomeriggio e una al lunedì sera, in prime time. Non sappiamo fino a quando la programmazione andrà avanti ma quello che è certo è che anche oggi i fan si piazzeranno davanti allo schermo per assistere a quello che si è già stato annunciato come un movimentato campeggio. Proprio nella puntata di ieri abbiamo assistito all’arrivo dei ragazzi insieme a Can e Sanem ma poi, a sorpresa, si sono uniti a loro anche Gamze e Fabbri. I due potrebbero non essere le sole sorprese di questo campeggio visto che Aylin ha spinto Emre a prendervi parte in quanto nuovamente in gioco grazie alle azioni della madre. Cosa succederà tra loro?

COSA NASCONDE GAMZE IN DAYDREAMER, LE ALI DEL SOGNO?

Proprio nella puntata di oggi, 3 settembre, di DayDreamer, torneremo in quel campeggio in cui Sanem non smetterà di tenere d’occhio Gamze, quella che pensa essere la sua rivale in amore, e proprio avvicinandosi al suo tavolo ascolterà una conversazione con Fabbri che la lascerà di stucco. Cosa nasconde quindi la bella Bambi? A quanto pare in passato ha mentito e tutto per conquistare Can fingendosi un’esperta di campeggi e la cosa fa sorridere il neo socio di quest’ultimo ma non Sanem che adesso è convinta di aver smascherato la sua rivale. Cosa farà con l’aiuto della sua grande amica del cuore adesso?



