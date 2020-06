DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 30 giugno: Sanem contro Emre per Can?

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 30 GIUGNO

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, martedì 30 giugno, alle 14.45 su Canale 5 con una nuova puntata nel corso della quale Sanem comincerà a rendersi conto di essere stata semplicemente una pedina nelle mani di Emre. Aylin, convinta che Emre non sia totalmente sincera con lui, riesce a far accusare di plagio Can. L’ex fidanzata di Emre, infatti, è riuscita, con l’aiuto di un haker, a far pubblicato con una data precedente, le foto della campagna contro la violenza sulle donne scattata da Can. Un duro colpo per il fotografo che, non solo viene accusato di plagio, ma viene anche sospeso dall’associazione mondiale dei fotografi. Emre, di fronte all’accaduto, comincia ad avere sospetti nei confronti dell’ex fidanzato. Il Divit, infatti, è convinto che, in realtà, aylin non sia realmente innamorata di lui, ma che lo stia usando solo per raggiungere i suoi obiettivi professionali. Come se non bastasse, Emre deve vedersela anche con Sanem che comincia ad aprire gli occhi su tutto.

SANEM CHIUDE CON EMRE

Can cerca in tutti i modi di dimostrare la propria innocenza e la propria estraneità all’accusa di plagio che gli è caduta addosso. Sanem cerca di stargli vicino e aiutarlo, ma tra i due la situazione è sempre più tesa nonostante entrambi abbiano capito di provare qualcosa l’uno per l’altra. Sanem, nel frattempo, capisce di essere stata usata da Emre e decide di mettere fine al patto siglato con lui: d’ora in poi non lo aiuterà più nel suo piano contro Can. Contemporaneamente, però, la sorella di Leyla non sa come comportarsi con Can: da una parte vorrebbe aiutarlo, ma dall’altra comincia a sentirsi profondamente in colpa per aver tramato per settimane alle sue spalle. Decide così di chiedere aiuto ad Ayhan per rintracciare un secondo hacker che potrebbe risalire al vero colpevole del plagio. Nel frattempo, i genitori di Sanem sono sempre più convinti che Osnam chiederà presto la mano della giovana senza sapere che, in realtà, il macellaio è pazzo di Leyla.



