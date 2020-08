DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 4 agosto: Aylin trama contro Can e Sanem

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, martedì 4 agosto, con una nuova puntata in cui non mancheranno le emozioni, ma anche i colpi bassi. Can e Sanem sono ormai innamorati e hanno deciso di stare ufficialmente insieme anche se, per il momento, stanno mantenendo segreto il loro amore per evitare inutili pettegolezzi. Durante le riprese dello spot pubblicitario nel quartiere in cui Sanem è cresciuta e dove vive ancora con i genitori,Sanem deve fare i conti con le interferenze di mamma Mekvibe, sempre più convinta che la figlia abbia perso la testa per il proprio capo e che abbia ttenuto da lui i soldi per pagare il debito. Per vederci chiaro decide di mettere sotto torchio Ayan, che però conferma la versione della storia raccontata dall’amica. Deren e Can, nel frattempo, devono fare i conti con un problema: Aysan ha convinto tutti i commercianti del quartiere a chiedere un affitto alla Fikri Harika. Mentre Deren ritiene che non sia il caso di cedere ad un simile ricatto, Can valuta il da farsi.

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, AYLIN CONTRO CAN E SANEM

Aylin è ormai a conoscenza dell’amore che unisce Can e Sanem e il feeling che c’è tra i due crea un forte disagio nella donna che teme di perdere totalmente il controllo su Emre e sulla Fiki Harika se Can dovesse decidere di restare davvero in città per vivere la sua storia con Sanem. Approfittando di una pausa delle riprese, va dalla pettegola Melahat e si fa fare la manicure con l’unico intento di farsi raccontare qualche segreto compromettente della vita di Sanem in modo da poterlo usare per metterla contro Can e allontanarla da lui. Can e Sanem ignari di tutto, continuano a fare di tutto per stare insieme non immaginando che il loro legame dovrà superare già un’ardua sfida. Aylin, nel suo nuovo piano contro Can, coinvolgerà ancora una volta Emre?



© RIPRODUZIONE RISERVATA