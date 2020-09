DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 4 settembre: altro bacio per Sanem e Can!

DAYDREAMER, LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 SETTEMBRE

La missione di Deren è compiuta? Per i fan di DayDreamer Le Ali del Sogno sembra proprio di sì mentre per leile cose non sono andate come previsto. La bella rossa sperava davvero di mettere ko Sanem sfornando per lei una tisana alcolica e invece ha avuto l’effetto contrario. La bella protagonista della serie turca ha iniziato a girovagare nel bosco fino a ritrovarsi al cospetto del suo amato Can e quel punto ha iniziato a parlare un po’ più del dovuto affermando di amarlo (Sei mio) e baciandolo. Inutile dire che il bel signor Can è rimasto senza parole ma si è lasciato trasportare dal momento, lo stesso che continuerà oggi pomeriggio, nella nuova puntata della serie, ma sotto lo sguardo di occhi indiscreti, quali? Quelli di CeyCey che non potrà far a meno di vedere i due vicini vicini e poi alle prese con un altro bacio, riuscirà a tenere a bada questo segreto e le sue crisi?

COSA E’ SUCCESSO AD EMRE?

In attesa di scoprire come finirà per Can e Sanem di ritorno dal bosco e, alla fine, alle prese con una nuova giornata, l’attenzione dei fan di DayDreamer Le Ali del Sogno si concentrerà sull’altro lato della medaglia ovvero l’incidente che ha visto protagonista Emre. Dopo la discussione con Can, il giovane è andato via furioso dal campeggio e la sua folle corsa in auto si è conclusa fuori strada dopo un rovinoso incidente. Oggi i fan della serie turca ritroveranno Emre nella sua corsa verso l’ospedale al cui capezzale, in lacrime, ci sarà proprio la dolce Leyla. Cosa farà Can quando scoprirà quello che è accaduto al fratello?



© RIPRODUZIONE RISERVATA