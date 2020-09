DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 5 settembre: Can e Sanem a cena e…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 SETTEMBRE

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda anche oggi, 5 settembre, su Canale5, con una puntata doppia che sicuramente farà compagnia e piacere ai fan. In questi giorni lo share è rimasto fisso intorno al 20% e dopo il crollo de Il Segreto, di nuovo in onda con le ultime puntate, Mediaset non ha voluto e potuto fare a meno di questa gallina dalle uova d’oro. Ecco perché DayDreamer Le Ali del Sogno andrà in onda oggi ma anche sabato 12 con una piccola parentesi in prima serata proprio lunedì 7, salvo cambiamenti. I rumors sulla programmazione della serie parlano di una messa in onda al sabato e alla domenica anche dopo metà settembre ma tutto è ancora in divenire e in attesa di conferma. Ma cosa vedremo nella maxi puntata di oggi? Dopo la pace siglata da Emre e Can la vita potrebbe tornare a sorridere a entrambi grazie alle sorelle Sanem e Leyla ma Aylin rimane in agguato ed è già pronta a portare a casa un losco accordo con Fabbri per avere entrambi quello che vogliono. Ma come andrà questa volta?

CEYCEY PRONTO PER UNA DICHIARAZIONE IMPORTANTE?

Le anticipazioni di DayDreamer Le Ali del Sogno in onda oggi, si continuerà a lavorare al progetto sullo sport ma mentre la titolare dell’azienda sembra più interessata a Can che al resto, Sanem continua a lavorare secondo godendosi al massimo i suoi momenti al fianco del suo capo. Proprio lui, pronto ad organizzare una cena con le sue clienti e il gruppo di lavoro, finirà sulla riva del mare in un romantico locale ma solo… con Sanem. Cosa succederà tra i due dopo l’ultimo bacio nel bosco? Sullo sfondo rimangono gli altri personaggi della serie. Leyla è sempre più vicina ad Emre che, però, finirà ancora nelle mani di Aylin. CeyCey è pronto a mettere da parte la sua ansia per dichiarare il suo amore ad Ayhan, finalmente ci sarà un lieto fine nella serie?



