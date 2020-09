DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 7 settembre: Can e Sanem in prima serata

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 7 SETTEMBRE, IN PRIMA SERATA

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi ma non al pomeriggio quando ormai eravamo abituati a vederlo ma bensì in prima serata. Per fortuna (o purtroppo), i fan dovranno accontentarsi di questo compromesso visto che al pomeriggio, con il ritorno di Uomini e donne, non ci sarà più spazio per la serie turca con Can e Sanem. Proprio per questo (e per non perdere la sua gallina dalle uova d’oro), Canale5 ha pensato bene di piazzare DayDreamer Le Ali del Sogno al sabato pomeriggio e poi in prima serata, almeno per questo lunedì, in attesa del debutto del Grande Fratello Vip 2020. Il pubblico è già pronto a vedere la serie nella prima serata di oggi ripartendo proprio da quello che è successo tra Can e Fabbri. Il primo ha firmato un grosso assegno al suo rivale per mandarlo via dalla sua azienda ma, soprattutto, dalla vita di Sanem che avrebbe dovuto dargli il suo profumo per rispettare la sua parte dell’accordo. Alla fine così non è stata ma Fabbri busserà ancora alla porta dell’azienda quando dovrà vendere le sue quote e chiederà ad Aylin di occuparsene.

CAN E SANEM TRA GELOSIA E DEDICHE

Dall’altra parte abbiamo Can e Sanem che nella puntata serale di DayDreamer Le Ali del Sogno regalerà al pubblico novità importanti a cominciare proprio dalla questione profumo. La giovane è riuscita a “salvarsi” da Fabbri perché Can vuole per sé il suo profumo ed ecco che lei ne sforna uno solo per lui con buona pace di tutti. Il nostro bel fotografo sarà pazzo del suo profumo ma anche la CEO della Compass se ne accorgerà molto presto e questo causerà una catena di dispetti e gelosie che sicuramente farà impazzire il pubblico della prima serata di Canale5. Sullo sfondo rimangono i sotterfugi di Emre. Sanem è convinta che dietro il furto della campagna e la questione della telecamera ci possa essere proprio lui e alla fine deciderà di affrontarlo, come finirà tra loro?



