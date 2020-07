DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 8 luglio: Can spinge Emre tra le braccia..

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 LUGLIO

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, mercoledì 8 luglio, con una nuova puntata in cui vedremo una sofferente Sanem tornare in agenzia solo per concludere una campagna pubblicitaria. Tornare alla Fikri Harika, però, non sarà affatto facile per la sorella di Leyla che ha ormai capito di essere totalmente innamorata di Can. Convinta di non poter avere un futuro con lui e di non riuscire a raccontargli la verità, Sanem ha deciso di licenziarsi e di dire definitivamente addio all’uomo che ama. Can, a sua volta, non riesce a dimenticare Sanem di cui si è involontoriamente innamorato. Non sapendo cosa fare per conquistare il cuore della sua ex assistente, Can cercherà di dimenticarla approfittando del ritorno di Polen, ma ci riuscirà? I problemi di cuore, tuttavia, riguarderanno anche Emre e Aylin. A far riavvicinare i due, tuttavia, sarà proprio Can.

EMRE E CAN VICINI

Aylin non vuole perdere Emre e nel tentativo di riconquistarlo, si presenterà a casa sua dove, però, troverà Can con cui deciderà di essere in parte sincera. Al fotografo, infatti, dichiarerà tutto il suo amore per Emre a cui Can consiglierà di concedere all’ex fidanzata una seconda possibilità solo se è realmente innamorato di lei. Seguendo i consigli del fratello, Emre si riavvicinerà ad Aylin, ma le chiederà tempo prima di tornare ufficialmente insieme. Deren, nel frattempo, è in preda all’ansia per la collaborazione con la direttrice Galina, l’azienda con cui stanno collaborando per una campagna pubblicitaria. Tra Deren e l’anziana signora non ci sarà molto feeling. Al contrario, la signora andrà molto d’accordo con Sanem che si confermerà una risorsa preziosa per l’agenzia. Intanto, Mevkibe continuerà a seguire i consigli strampalati di Ayhan per dimagrire mentre Muzzafer continuerà ad illudersi di poter avere un futuro con Sanem.



