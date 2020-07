DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 7 luglio: Sanem disperata…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 LUGLIO

Lacrime e cuori infranti, questo è quello che è andato in scena nella puntata di ieri di DayDreamer Le Ali del Sogno ed è quello che vedremo oggi. Can e Sanem sono ancora i protagonisti di questa storia ma siamo sicuri che anche gli altri personaggi ci regaleranno presto nuove soddisfazioni. Leyla ed Emre sono alle prese con un convegno che tante novità sta regalando alla bella assistente pronta a diventare una manager e fare carriera nell’azienda in cui lavora da tempo magari proprio con l’aiuto di Emre che la appoggia ed è piacevolmente colpito dal suo lavoro. Dall’altra parte abbiamo Can e Sanem. Quest’ultima ha tentato di licenziarsi per allontanarsi da Can ma lui l’ha seguita fino a casa sperando di riportarla indietro salvo poi finire nei guai, perché?

TRA CAN E SANEM E’ TUTTO FINITO?

Quando in serata Can si è presentato alla sua porta, lei ha provato a scappare fuggendo dalla finestra ma alla fine è atterrata proprio davanti a lui dovendolo così affrontare. In un momento romantico che i fan di DayDreamer Le Ali del Sogno ricorderanno sempre, Can ha provato a parlare dei suoi sentimenti con Sanem ma, alla fine, lei lo ha rifiutato nel peggiore dei modi chiedendogli di lasciarla in pace e andare via. Sarà proprio nella puntata di oggi che capiremo le loro reazioni. Sanem tornerà a casa pronta a piangere disperata affrontando la madre e dicendole di darle del tempo e di lasciare che alcune cose rimangono segrete nel suo cuore mentre sul suo viso scorrono le lacrime. Cosa ne sarà invece di Can?



