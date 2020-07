DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 9 luglio: Remide spingerà Sanem verso Can?

DAYDREAMER, LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 LUGLIO

DayDreamer Le Ali del Sogno tornerà oggi pomeriggio con quella che è la penultima puntata della settimana. Can e Sanem proprio ieri si sono detti addio ma la loro lontananza non è durata molto a lungo visto che i due si sono ritrovati subito dopo alla stessa riunione in ufficio. A metterli insieme una campagna pubblicitaria che è il frutto del lavoro di Sanem anche se, per il momento, nessuno ancora lo ha rivelato. Le novità arriveranno nel corso delle ultime puntate di questa settimana della serie turca che continua a raccogliere davanti allo schermo quasi tre milioni di spettatori ogni giorno con uno share che supera il 21% e anche i migliori risultati di Uomini e donne (e non solo). Can e Sanem hanno conquistato il cuore del pubblico di Canale5 e adesso si preparano al giro di boa che potrebbe portarli pericolosamente vicini, ci sarà lo zampino di qualcuno in particolare?

REMIDE RIMETTE INSIEME CAN E SANEM?

Nella puntata di oggi di DayDreamer Le Ali del Sogno, sarà ancora Remide la protagonista. La burbera cliente arrivata ieri in azienda mettendo tutti in riga, sarà oggi al centro di una particolare uscita proprio con Can e Sanem. I due si ritroveranno di nuovo a dover lavorare gomito a gomito per la gioia del pubblico tanto da ritrovarsi poi chiusi da soli in un capannone proprio per mano della loro cliente che, già dallo sguardo che i due si sono scambiati in sala riunioni, ha capito tutto. Cosa ne sarà a quel punto di Can e Sanem? Dall’altra parte rimane proprio la madre di quest’ultima, Mevkibe che dopo essere tornata a lavoro per ripicca nei confronti di Aysun, darà di matto quando la vedrà a lezione di yoga con Ayhan. Cosa combinerà questa volta?



