DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 24 febbraio: Aziz spinge Can..

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni oggi, 24 febbraio

DayDreamer Le ali del sogno torna in onda anche oggi con una delle ultime puntate visto che dalla settimana prossima la serie tornerà nel prime time scontrandosi addirittura con Sanremo. Can e Sanem sono chiamati a fare un miracolo con gli ascolti, lo stesso che nel pomeriggio di Canale5 gli sta permettendo di superare addirittura Beautiful e sorelle. Ma cosa succederà nella puntata puntata in onda oggi? Sono molti coloro che spingono per un ritorno di fiamma tra Can e Sanem e se da una parte ci sono gli amici di sempre, dall’altra c’è il padre di Can, Aziz, lo stesso che lo ha portato ad Instabul e che gli ha permesso di conoscere il suo destino, la sua amata Sanem. Come farà adesso a rimetterli insieme? Il primo passo riguarda proprio la nuova agenzia pubblicitaria ma, in particolare, il fatto che Can si ritroverà sul set per delle foto da scattare proprio alla scrittrice del momento, la dolce Sanem. I due riusciranno a rimanere insieme senza lasciarsi trasportare dai loro sentimenti?

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno le cose per i fan non sono andate proprio come sognavano. Can ormai da qualche giorno è a Instabul e dopo tanti incontri sfiorati, finalmente si è trovato faccia a faccia con Sanem. Il momento non è stato carico di romanticismo come tutti speravano ma bensì è stato solo doloroso, ancor di più dall’ultimo addio. I due si sono incontrati e quando Can si è avvicinato, Sanem ha raccolto tutte le sue forze solo per spingerlo ad agire come se lei non esistesse e, quindi, a non rivolgergli nemmeno la parola. Can ha avuto modo di abbracciare anche suo padre dopo tanto tempo e, in particolare, proprio Aziz continua a spingere il figlio a fidarsi di lui mentre il suo piano di rimetterlo con la sua ex procede a gonfie vele, ma siamo sicuri che i due riusciranno a mettere da parte tutto quello che è successo lo scorso anno?

Aziz spinge Can verso Sanem?

Proprio Aziz fingerà un malore e questo farà sentire il fotografo in colpa perché ha lasciato suo padre a gestire le cose dell’agenzia da solo, adesso che Aziz e Sanem sono soci, toccherà a Can prendere il suo posto al fianco alla sua ex? Intanto, Emre e Leyla continuano a comportarsi come sempre ma a stento riescono a nascondere che il bel biondino di casa Divit al momento è senza lavoro. Riusciranno a tenere tutto segreto ai genitori di Leyla ancora a lungo oppure no? Lo scopriremo presto perché ai due sicuramente non sfugge mai nulla e la soluzione potrebbe essere ancor più disastrosa del problema…



