Daydreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 24 marzo: Ygit tradisce Sanem!

Daydreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni oggi, 24 marzo

Nella puntata di oggi, 24 marzo, di Daydreamer Le Ali del Sogno, vedendo Sanem distrutta per la questione delle sue creme, Can prenderà una decisione importante, contatterà il suo amico avvocato Metin e gli spiegherà la situazione. Can è intenzionato a non permettere a Cemal di impossessarsi delle formule segrete che Sanem utilizza per la produzione delle sue creme, dei suoi profumi e unguenti. Perchè è proprio quel profumo così ammaliante che ha fatto innamorare il giovane Divit, e nessuno può permettersi di mettere l mani sopra a qualcosa che Can considera suo e di nessun altro. Come andrà a finire adesso per i due e per la carriera della giovane scrittrice?

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 23 marzo: Sanem e Can...

Daydreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Daydreamer Le Ali del Sogno, mentre Sanem si trova sulla imbarcazione di Can, la polizia arriva nella tenuta della Signora Mihiriban e sequestra il laboratorio dove venivano prodotte le creme di Sanem e arrestano i dipendenti della Friki Harika portandoli alla centrale di polizia. La più preoccupata del gruppo è Deren perchè non sa cosa succederà a lei e i suoi amici, dato che nessuno sa del loro arresto. Dopo diverse ore dietro le sbarre Deren, Cey Cey, Muzzafer e Deniz, ritrovano le speranze quando vedono arrivare in loro soccorso Bulut che vestito di tutto punto si viene a scoprire che è un avvocato. Bulut tempi addietro aveva deciso di abbandonare la carriera da avvocato per dedicarsi alla natura. Bulut scagionerà i suoi amici, e Deren capisce di essere sempre più attratta dall’amico di Sanem.

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 22 marzo: Deren arrestata?

Sanem scopre della denuncia e…

Deren ha sempre cercato di nascondere l’attrazione per Bulut, anche se l’amico di Sanem, non è il suo uomo ideale, anche se il fisico e il carattere del ragazzo sembrano aver conquistato la giovane pubblicitaria della Friki Harika. Quando il ragazzo arriverà alla centrale, svelerà il suo segreto, e tirerà fuori i suoi amici da dietro le sbarre. Una volta fuori dalla stazione di polizia, il giovane avvocato spiegherà a Deren di aver abbandonato la carriera da avvocato perchè il ritmo della città era troppo frenetico e lui preferiva la calma che solo in natura si può trovare. Mentre i ragazzi della Friki Harika hanno vissuto un’esperienza da dover assolutamente dimenticare, Sanem e Can si trovano al largo della costa. La loro uscita in barca ha fatto capire ai due innamorati che i loro sentimenti non si sono mai spenti. Quando i due arriveranno alla tenuta della Signora Mihiriban, Sanem scoprirà della denuncia per contraffazione e del divieto di non produrre più le sue creme. Sanem purtroppo crollerà, ma l’unico che rassicurerà la giovane scrittrice sarà appunto Can che si presterà ad aiutarla per smascherare quel furfante di Cemal.

LEGGI ANCHE:

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 19 marzo: le creme di Sanem

© RIPRODUZIONE RISERVATA