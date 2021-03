DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 23 marzo: Sanem e Can…

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 23 marzo

Nelle nuove puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, dopo aver portato Sanem al largo con la sua imbarcazione, il giovane Divit è intenzionato a dimostrare alla sua ex che le sue intenzioni sono vere e che non si sia mai dimenticato di lei, e per questo ha bisogno di portare la ragazza lontano da occhi indiscreti e da persone che potrebbero condizionarla. Dopo essersi arrabbiata per essere stata rapita dal suo Can, Sanem inizia a calmarsi e ad adeguarsi all’idea di essere rimasta sola con Can sulla sua imbarcazione. Appena è stato possibile iniziare a parlare, Can ha fatto un dono inaspettato alla Aydin, un fermaglio a forma di albatros da mettere nei capelli, che simboleggia il forte legame che ha sempre unito i due e che non si è mai spezzato neanche durante quest’anno di assenza. Dopo aver parlato, pescato e pranzato, Sanem capisce di amare ancora molto Can e quindi cerca una riconciliazione col fotografo. Sanem chiederà scusa a Can per aver cercato di cambiarlo, e lui farà lo stesso per essere stato troppo geloso e possessivo nei suoi confronti.

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del sogno, Sanem riconosce che Can ha avuto da sempre un carattere libero, che non vuole costrizioni, e lei invece gli ha imposto troppi compromessi. Can rimane molto colpito dalle scuse di Samen, perchè durante l’anno di assenza ha sempre pensato che la causa della sua rottura con la scrittrice sia stato proprio lui. Il giovane fotografo ringrazia Sanem per le belle parole e anche lui ammette di essere stato fin troppo geloso, protettivo e possessivo nei suoi confronti. Dopo questo confronto tra i due, Can capisce che si può fidare ciecamente di Sanem, perché capisce che il loro amore è profondo e sincero. La coppia a questo punto capisce che non possono stare lontano gli uni dagli altri. Arrivati al porto Sanem scoprirà che Can ha venduto la sua barca per aiutare il padre ed il fratello Emre con alcuni debiti della Friki Harika. Appena arrivati sulla terra ferma Sanem e Can saranno informati della denuncia e dell’arresto dei loro amici per contraffazione delle creme di Sanem.

Sanem sarà disperata per dover interrompere la produzione delle sue creme e per la denuncia di quel losco di Cemal. Infatti quest’ultimo su inizativa di Yigit ha pensato di denunciare tutti i dipendenti della Friki Harika per contraffazione.

Le porte della prigione si aprono per Deren

Purtroppo chi rischia maggiormente oltre a Cey Cey, Muzzafer e Deren, è proprio Sanem perché potrebbe rischiare di mettere la parola fine alla sua produzione personale di creme. Sanem sarà così disperata da non voler neanche pensare che Cemal potrebbe impossessarsi delle sue creme e dei suoi profumi dalle fragranze particolari.

L’unico in grado di rassicurare Sanem sarà proprio Can che le promettere che sistemerà tutto il prima possibile. Can chiederà aiuto al suo amico avvocato Metin che lo ha sempre consigliato e supportato nei momenti di grandissima difficoltà.

