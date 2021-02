DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 25 febbraio: Leyla consola Sanem…

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata di oggi, 25 febbraio

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi, 25 febbraio, ad un passo da una settimana importante in cui tornerà di nuovo in prime time per il gran finale ormai dietro l’angolo. Can e Sanem hanno saputo ritagliarsi un pezzo importante nella programmazione di Canale5 e mentre gli ascolti al pomeriggio volano spingendo la rete a puntare sulle serie turche anche nella prossima stagione, quella del prime time potrebbero essere utili nei tempi morti come succederà proprio nel mese di marzo. Fino ad allora i fan potranno seguire le peripezie di Aziz pronto a tutto per vedere il figlio felice e, quindi, spingerlo tra le braccia di Sanem che, per il momento, ha chiesto al suo ex di fingere che lei non sia mai esistita. La cena alla tenuta della giovane scrittrice non va bene e anche i suoi genitori si troveranno a fare una scelta complicata prima di andare via, ma cos’altro succederà adesso?

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, Can è tornato a casa ma Sanem non vuole vederlo. Lui si presenta alla tenuta da lei e i due riescono a parlarsi per la prima volta ma senza molto successo. I fatti che li hanno portati a dividersi sono ancora davanti ai loro occhi e l’unica conclusione a cui possono arrivare è quella di dirsi addio per sempre. Aziz spinge Can a pensare che l’amore è una cosa preziosa di cui avere cura ogni giorno e questo per spingere il suo amato figlio a tornare da Sanem e mettere una pezza a quello che è successo. Intanto, la notizia del ritorno di Can in città lascia tutti a bocca aperta. In particolare, Huma è sconvolta nello scoprire che suo figlio non solo è tornato ma adesso si trova alla tenuta di Sanem per un confronto. Il marito non vuole avere niente a che fare con lei dopo quello che ha fatto e questo crea nuove tensioni in famiglia. Dall’altra parte, invece, Mevkibe è sconvolta quando scopre che il suo ex genero è in città soprattutto dopo tutto il male e il dolore provato dalla figlia, le cose peggiorano quando si ritrovano a cena insieme.

Emre e Leyla poveri e… pazzi!

Il fotografo non solo deve fare i conti con le frecciatine di Sanem ma anche con le bordate di Mevkibe. Come finirà questa sera per loro? Altra storia quella di Emre e Leyla che devono fare i conti con il fatto che adesso il bel Divit è senza un lavoro e che tutto quello che amava fare prima tra ristoranti costosi e auto forse non può più farlo. Alla fine Emre riesce a riabbracciare suo fratello dopo tanto tempo mentre Leyla consola la sorella Sanem rinnovandole tutto il suo appoggio. Saranno loro a spingere i due a chairirsi e fare pace adesso?

