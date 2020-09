DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 26 settembre: Can e Sanem felici..

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 26 SETTEMBRE

DayDreamer Le Ali del Sogno tornerà finalmente in onda su Canale5 dopo quasi una settimana di attesa. I fan di Can Yaman non stanno più nella pelle e sono pronti a vedere la doppia puntata della serie turca oggi pomeriggio e poi domani all’insegna del gossip ma, soprattutto, dello “scandalo”. I paparazzi punteranno ancora il bel Can Divit e lo beccheranno insieme alla sua assistente pubblicando poi le loro foto sui giornali e facendo scoppiare lo scandalo anche nel quartiere e nella casa della bella Sanem. I pettegolezzi si scatenano e arriveranno fino a Mevkibe e Nihat che, per difendere la loro figlia, arrivano alle mani rispettivamente con Aysun e Ihsan. Proprio quando Sanem è pronta a dire tutto, Aylin si metterà di nuovo a remare contro il suo amore rovinando tutto. Cosa succederà adesso che la loro storia finirà sui giornali?

LEYLA ED EMRE FIDANZATI IN DAYDREAMER?

Dall’altro lato abbiamo Lelyla ed Emre. I due sono sempre più vicini ed è per questo che Aylin chiama i giornalisti per colpire Sanem e Can e dimostrare al suo ex di essere capace di tutto per lui. La nuova puntata di DayDreamer Le Ali del Sogno regalerà nuovi colpi di scena anche ai fan della loro coppia soprattutto quando tra loro le cose si fanno sempre più serie ma il bel Divit sarà costretto a temere sempre le bugie, le macchinazioni e le rivelazioni della sua ex non solo a Leyla ma, soprattutto, a Can a cui ha nascosto davvero tanto nonostante tra loro sia tornata la pace. Le sue bugie rovineranno tutto alla fine?



