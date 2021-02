DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata 26 febbraio: Can Vs Yigit

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 26 febbraio

DayDreamer Le ali del sogno è pronta a chiudere in bellezza una settimana che ha messo a rischio il cuore di tutti coloro che continuano a seguire la serie turca con affetto. Ancora una volta al centro di tutto ci saranno proprio Can e Sanem. Il bel fotografo forse non vuole mollare la presa sulla sua amata e così ha deciso di tornare indietro almeno con la mente al momento in cui il suo diario è andato distrutto per mano di Ygit. Il giovane finge ancora di subire gli strascichi di quella che è stata la reazione del suo rivale in amore mentre Can vuole provare che proprio lui è il colpevole di tutto aprendo così gli occhi alla sua Sanem. E allora come fare per dimostrare la verità? Can è pronto a registrare Ygit mentre proverà a fargli ammettere che proprio lui ha bruciato il diario per rovinare la loro storia d’amore, ci riuscirà per davvero?

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDramer Le Ali del sogno, Aziz ha scoperto quello che è successo al figlio nel periodo in cui lui è stato assente e lo ha spinto a rimanere in città e adesso è convinto che l’amore per Sanem può essere il destino di suo figlio. Proprio per questo è diventato socio della giovane e ha rimesso insieme la sua agenzia pubblicitaria costringendo Can ad essere fotografo proprio per la scrittrice emergente. Proprio alla tenuta di Sanem è andata in scena una cena di famiglia a cui ha preso parte anche Can ma trovandosi davanti il muso duro di Nihat. Proprio lui ha spiegato, minacciandolo, al fotografo che la figlia è finita in una clinica per la depressione dopo quello che è successo con lui e proprio per questo lo spinge a starle lontano perché potrebbe distruggerla questa volta. Purtroppo la pace non dura molto soprattutto perché Huma ha deciso di spingere Ygit a raggiungere la tenuta comunicandogli del ritorno del figlio.

Aziz spinge ancora su Can e Sanem

A quel punto lui si presenta da Sanem solo per invitarla a non dare una seconda possibilità a chi le ha fatto del male. A quel punto i due finiscono allo scontro proprio al cospetto di Sanem che non può fare altro che invitare i due ad andare via per rimanere da sola e riflettere su tutto quello che sta succedendo per non rischiare un altro colpo basso. Deniz non capisce il perché del sì di Sanem alla permanenza di Can nella sua tenuta mentre Aziz prova a convincere il figlio a rimanere proprio per provare a rimettere insieme la coppia. Riuscirà a convincerlo ancora una volta oppure no? Lo scopriremo solo nel pomeriggio di oggi in attesa della chiusura di questa settimana.



