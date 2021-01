Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 29 gennaio: Leyla capisce che…

Daydreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata 29 gennaio: Leyla, continua la crisi con Osman…

Nella puntata di Daydreamer Le ali del sogno di oggi, venerdì 29 gennaio, Leyla capisce di non riuscire a portare avanti la sua relazione con Osman, soprattutto perché il ragazzo vorrebbe sposarsi mentre lei pensa ancora a Emre. Quando rivede l’uomo in ufficio e decide di parlargli, capisce che il suo sogno è quello di ricucire la loro relazione e così decide di lasciare Osman ma non trova il coraggio di confessare la cosa a sua madre, che ama molto il macellaio diventato attore di successo. Sanem decide di firmare il contratto di lavoro con Ygit, reputando di non poter tornare a lavorare nell’agenzia di Can ed essere sempre sotto le grinfie di sua madre. Così lo comunica al fidanzato e questa notizia provoca fra i due un po’ di tensione. Della situazione pensa di approfittare Polen che vuole utilizzare la scusa del suo libro di prossima pubblicazione per trascorrere più tempo insieme al Divit.

Daydreamer Le ali del sogno, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto ieri in Daydreamer Le ali del sogno. Ygit dice a Sanem che ha preparato il suo contratto per il libro e che ha deciso di darle le percentuali in anticipo. In questo modo spera di convincere la ragazza a non lasciare il lavoro. Poi il ragazzo chiede a Sanem se ha risolto il suo problema con Can e la giovane ammette che sono tornati insieme. Can e Polen sono in ufficio per riuscire a sistemare gli ultimi dettagli del libro della sorella di Ygit. Emre, intanto, parla con sua madre perché la donna, in sua assenza, ha assunto come sua assistente Melis, la giovane che lui aveva scartato in un colloquio. L’idea di Huma è quella di “prestare” la ragazza a suo figlio perché in realtà vorrebbe che lei diventasse l’assistente di Emre.

Poi Huma vede Sanem e le chiede se la sera prima lei e Can si sono riappacificati. La madre di Can, infatti, spera che la ragazza possa trovare un altro uomo al quale interessarsi perché non vuole che sposi suo figlio. Poi l’accusa di non pensare alla sua carriera e fra le due cresce la tensione. Più tardi Sanem raggiunge Can in ufficio e lo trova con Polen la quale la provoca dicendole che sicuramente ora che sono tornati insieme lei riprenderà a lavorare in agenzia. Sanem, però, la smentisce e Can viene così a sapere che la fidanzata ha deciso di continuare a lavorare per Ygit.

Più tardi i tre vengono raggiunti anche da Ygit e fra i quattro sale la tensione perché è evidente che Ygit fa di tutto per far perdere le staffe a Can e lo stesso fa Polen. Per fortuna entra Deren che vuole far vedere al capo il progetto sui cani abbandonati ma questo lavoro fa scatenare di nuovo gli animi. Mevkibe ha dei problemi con il nuovo garzone della sua bottega perché urla fin troppo ma riesce comunque a vendere molto e per questo suo marito Nihat non vuole privarsene, facendo andare la moglie su tutte le furie.

Durante una riunione, Ygit e Can iniziano a litigare su quale sia la strada migliore per Sanem, se la pubblicità o l’editoria. La ragazza si sente lusingata perché non ha mai ricevuto così tanti complimenti ma oggettivamente è molto difficile continuare a lavorare così. In modo casuale, Leyla incontra Emre negli uffici dell’agenzia pubblicitaria e si rende conto che non lo ha mai dimenticato. Quando, però, vede che l’uomo ha assunto un’altra persona al suo posto, si innervosisce e si rifiuta di dare lezioni a Melis per imparare ad usare il programma gestionale. Poi, nel tentativo di farlo ingelosire, inizia a parlare del suo fidanzato Osman.

