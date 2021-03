DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 16 marzo: Emre e Leyla..

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 16 marzo

Le anticipazioni dell’episodio di oggi, 16 marzo, di Daydreamer Le ali del sogno ci svelano che dietro i programmi di Emre e Leyla si nasconde anche il desiderio di diventare genitori. La giovane coppia avrebbe deciso ormai di lasciare la casa dei genitori di lei anche per poter vivere in intimità il momento più bello di ogni coppia appena sposata ossia quello dell’arrivo di un bambino. In questo episodio perciò i ragazzi parleranno chiaro e metteranno tutti davanti ad un evento ormai certo: la famiglia di Emre e Leyla si allarga! I genitori della ragazza però sembrano cadere sempre di più nello sconforto a causa della paura di vedere in futuro loro figlia sempre meno. Nel frattempo nella puntata accadrà qualcosa di inaspettato. A quanto pare infatti Mihriban porterà da Sanem la figlia di Cansu. La ragazza dovrà fare da babysitter alla bambina, ignara del fatto che in realtà Mihriban mira semplicemente a far rimanere la ragazza sola con Can.

Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntate dal 15 al 19 marzo

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDremaer Le Ali del Sogno, Emre ha confessato a Can cosa sta succedendo nella sua vita professionale. Viene fatta luce quindi sui programmi e le aspettative del ragazzo in ambito professionale, ma soprattutto su cosa accadrà nella sua vita di coppia con la sua giovane sposa. Dalle ultime puntate infatti i telespettatori hanno potuto vedere come Emre fosse già a un passo dal voler svuotare il sacco con Can. Ebbene la confessione è arrivata e i due si incontrano, confrontandosi liberamente e apertamente. Emre dice di sentirsi addosso il peso del suo fallimento professionale. A pesare inoltre è il suo cognome molto conosciuto nell’ambito lavorativo. Questo aspetto secondo Emre rappresenterebbe un grande ostacolo nel settore che riguarda la sua professione e dunque il ragazzo è preso dallo sconforto. In questa puntata perciò Emre vuole capire cosa succederà della sua vita ed è per questo che si incontra privatamente con Leyla. Il momento di decidere insieme del loro futuro è arrivato. I due sono d’accordo a dare una svolta alla loro vita e come primo passo vogliono lasciare il quartiere e andare a vivere lontano dalla famiglia di Leyla.

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 12 marzo: via col tango!

Emre e Leyla nascondono qualcosa?

Nella puntata però i due prendono questa decisione dimostrando di non avere nulla da rimproverare ai coniugi Aydin. Sebbene questi siano stati un pò invadenti, i ragazzi sanno bene che Nihat e Mevkibe si sono dimostrati sempre molto comprensivi e disposti ad aiutarli, ma la loro intromissione continua nella loro vita comincia a pesare alla coppia che si è da poco sposata. Emre e Leyla sono ormai decisi, vogliono iniziare la loro vita insieme e per farlo, come prima cosa, devono mettere al corrente Nihat e Mevkibe del fatto che presto lasceranno la loro casa. Dopo una lunga conversazione perciò la giovane coppia si reca insieme a casa Aydin. Una volta comunicati i nuovi progetti i ragazzi si trovano però davanti ad un’amara sorpresa. I suoceri di Emre infatti, nonostante si siano dimostrati sempre di grande aiuto, questa volta sembrano delusi e contrari alla decisione della coppia. La benedizione dei genitori di Leyla dunque non arriva, al contrario, temendo di non vedere più frequentemente la figlia, si mostrano chiaramente contrari e non danno ai ragazzi l’appoggio necessario per mettere in pratica i loro sogni, che a quanto pare, comprende anche quello di diventare genitori.

LEGGI ANCHE:

DayDreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 11 marzo: Can e Sanem vicini

© RIPRODUZIONE RISERVATA