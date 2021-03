DayDreamer Le Ali del sogno, anticipazioni puntate dal 15 al 19 marzo

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi pomeriggio, il 15 marzo, per riportare Can e Sanem di nuovo al punto di inizio, a quando erano lì sul punto di sposarsi. Riusciranno a mettere da parte tutto ed essere felici? Al momento è ancora presto per dirlo soprattutto perché la serie turca continua a tenere impegnati i suoi fan ma si avvia verso la conclusione, rallentata perché al momento sono più previste le puntate del mercoledì sera. Ma cosa succederà nelle nuove puntate in onda questa settimana dal 15 al 19 marzo? Sembra proprio che Can e Sanem avranno finalmente modo di riavvicinarsi e tutto grazie allo sforzo dei loro amici ma, ancor di più, dei loro nemici.

A cambiare le cose non saranno le trovare di Deren e nemmeno quelle di Mihriban che lascerà loro la sua bambina per rimetterli insieme da soli, ma quello che farà Ygit. Il giovane, convinto che Can sia in partenza, spingerà Sanem a raggiungerlo ignaro che, così facendo, la scrittrice rimarrà ‘prigioniera’ sulla barca insieme al suo grande amore. A quel punto nessuno dei due potrà scappare via dai propri sentimenti.

DayDreamer Le Ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del sogno, Sanem è ancora senza parole per via del fatto che Ygit l’abbia chiesta in sposa e che Can glielo abbia lasciato fare. Questo la spinge a pensare che il fotografo non la ami più come prima e la manda in crisi tanto da pensare di tornare nel suo quartiere e, quindi, a casa. Lì vive ancora Leyla che continua ad avere l’aiuto dei suoi genitori per via della mancanza di lavoro del marito. Presto per loro le cose cambieranno perché Emre e la sua sposa non solo vorranno mettere su famiglia facendo un figlio ma hanno intenzione di cercare una casa tutta per loro e questo manderà in crisi i genitori di Sanem e Leyla. Deren vuole creare un marchio per le creme di Sanem e così chiede aiuto proprio a Bulut ma non sa che questo suo nuovo progetto la porterà dritta dritta verso nuovi guai in cui trascinerà un po’ tutti, la nuova agenzia compresa.

La confessione di Mevkibe

Mevkibe confessa al marito di avere un debole proprio per il fotografo e che, nonostante tutto quello che è successo per colpa sua a Sanem, non riesce a non pensare a lui come se non fosse un vero e proprio figlio ormai. Intanto, i due protagonisti iniziano a lavorare al brevetto per le creme e i ricordi a quel punto li travolgono per via dei profumi e delle fragranze create dalla scrittrice.



