DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 17 marzo: Ygit beccato..

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 17 marzo

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda anche oggi, 17 marzo, nel pomeriggio di Canale5 quando finalmente l’atmosfera tra Can e Sanem si farà piccante. Ma cosa succederà tra i due? I protagonisti sono ormai ad un passo dal loro lieto fine che, al momento, sembra che andrà in onda a maggio, ma le cose per loro si stanno via via sistemando mentre i loro nemici stanno per finire con le spalle al muro. Adesso che Sanem ha detto di no alla proposta di Ygit e che Leyla ed Emre sono pronti a diventare genitori e abitare in una casa tutta loro, nella famiglia delle Aylin ormai regna il caos e anche nella puntata di oggi le cose non miglioreranno visto che le anticipazioni rivelano che le due andranno avanti con le loro vite mentre i genitori dovranno fare i conti con tutto questo, riusciranno davvero a farlo?

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, la notizia che Leyla non sia ancora incinta e che lei e il marito hanno deciso di andare a vivere in una casa tutta loro continua a mettere in crisi Nihat e Mevkibe che sono ormai in balia dello sconforto più totale. A quel punto sono sempre i due sposini che cercano di calmare le acque promettendo ai due che compreranno una casa vicino alla loro per non andare lontano e per permettere loro di vedere sempre i nipoti che arriveranno. I due sembrano finalmente sereni ma sicuramente questo clima non durerà a lungo visto che Sanem continua a giocare con il fuoco e con Can e dopo quello che è successo nell’ultimo anno, i genitori non possono di certo stare tranquilli. A giocare a favore del loro amore è stata Mihriban che ha chiamato Can invitandolo ad occuparsi della sua bambina e affidandola poi anche alle amorevoli cure di Sanem lasciando i due piccioncini da soli pronti a fare prove tecniche di famiglia.

Ygit e Huma sotto la lente dell’investigatore…

A completare un quadro quasi perfetto ci ha pensato l’investigatore assunto da Can nei giorni scorsi. Il bel fotografo vuole raccogliere tutte le informazioni possibili sul suo rivale per dimostrare a Sanem il suo vero volto e proprio mentre i due erano insieme a ricucire il loro rapporto, l’investigatore ha compiuto la sua missione beccando insieme Ygit e Huma e girando il video del loro incontro. I due alleati contro l’amore di Can e Sanem sono stati beccati e adesso rischiano davvero grosso.

