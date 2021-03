Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 18 marzo: Sanem pronta per..

Daydreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 18 marzo

Daydreamer Le ali del sogno, torna in onda oggi pomeriggio con un’altra puntata mini in cui Sanem e Can, dopo aver trascorso la notte assieme, e alla piccola di Cansu, capiscono che i loro sentimenti son tornati a galla e non sono mai cambiati. Anche gli amici della coppia dopo averli spiati con la scusa della webcam installata nella cucina di Sanem, notano un certo cambiamento in tutti e due; per questo motivo cercheranno in tutti i modi di far riavvicinare Sanem a Can. Intanto Can è deciso più che mai nel cercare di incastrare Yigit e per questo motivo decide di assumere un investigatore privato, lo stesso che era sulle sue tracce durante il suo anno di assenza perchè in giro con la sua barca per allontanarsi da tutto e tutti. Can vuol far provare che l’editore grazie all’aiuto di un misterioso complice a loro molto vicino è riuscito a raggirare l’Aydin, causando la loro separazione e tutto il dolore che ne è derivato per entrambi.

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 17 marzo: Ygit beccato..

Daydreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Daydreamer Le ali del sogno, Yigit va da Sanem con la scusa di aver un incontro con un editore, e le rivela di aver visto Can riordinare e preparare la barca per partire nuovamente. Arrabbiata e fuori di sè Sanem corre verso il molo per cercare di raggiungere il prima possibile Can ed impedirgli di partire, ma il Divit non aveva nessuna intenzione nè di partire nè di lasciare la donna che ama pazzamente. Vista la situazione Can decide di mettere in moto la barca e rapire Sanem portandola in mare così da poter trascorrere un pò di tempo con lei, lontano da occhi indiscreti e con l’intento di riuscire a parlare un po’. Sanem si dispera e cercherà di scendere dalla barca in qualsiasi modo, ma appena preso il largo si rassegnerà. I due pescheranno del pesce fresco per pranzare assieme, e poi quando finalmente la scrittrice si sarà calmata, Can le farà un regalo inaspettato che colpirà Sanem dritta al cuore, si tratta di un piccolo Albatros che si mette tra i capelli, lo stesso che porta lui.

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 16 marzo: Emre e Leyla..

Deren e Bulut sbagliano e adesso…

Intanto alla tenuta Deren e Bulut devono prendere una decisione difficile dato che le creme di Sanem vanno a ruba, e la scrittrice si trova in mare aperto con Can. I due decidono di seguire le istruzioni riportate sui quaderni di Sanem per produrre loro stessi le creme della Aydin. Yigit dopo aver intravisto cosa succedeva alla tenuta è andato al negozio della moglie di Ceren suggerendo a quest’ultimo di denunciare tutti gli ospiti della tenuta per la scarsa igiene. Nel frattempo il viaggio in barca dei due innamorati prosegue e appena attraccati al porto Sanem scoprirà che in realtà il Divit aveva venduto la sua barca consegnandola al suo nuovo proprietario.

LEGGI ANCHE:

Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntate dal 15 al 19 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA