DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 19 marzo: le creme di Sanem

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 19 marzo

Nella nuova puntata di DayDreamer Le Ali del Sogno in onda oggi, 19 marzo, Can è più che intenzionato a chiarire con la sua ex fidanzata, per capire se tra loro due potrebbe esserci ancora un futuro, e per questo ha deciso di rapirla per allontanarla da tutto ciò che poteva distrarla. Mentre Sanem si trova al largo, Deren, Bulut, Cey Cey si accorgono di essere rimasti senza le famose creme di Sanem proprio nel giorno in cui avevano un’importantissima consegna da effettuare. Così i dipendenti della Friki Harika decidono di replicare la creme di Sanem leggendo le varie istruzioni nei quaderni della scrittrice, dove tiene la ricetta segreta, per cercare di produrre il lotto mancante e per non perdere il cliente e soprattutto la sua credibilità, peccato però che il risultato non sarà quello sperato. Yigit arrabbiato e furioso perchè Sanem lo ha rifiutato dicendogli di evitare di vedersi per qualche giorno decide di fargliela pagare.

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, i preda alla rabbia, Yigit andrà al negozio della moglie di Ceren e lo spingerà a denunciare tutti i dipendenti della Friki Harika per contraffazione. Intanto Emre e Leyla hanno deciso di allargare la famiglia e per non lasciarsi abbattere dalle difficoltà economiche pensano di festeggiare questa notizia con i propri familiari. Così Leyla ed Emre invitano Aziz, Mihriban, Mevkibe, e Nihat ad una lezione di tango, tutti parteciperanno alla lezione, ma saranno pedinati da Huma che sta facendo il possibile per allontanare il suo ex dalla sua ex amica oramai rivale. Superato ormai l’imbarazzo iniziale sia Can che Sanem finalmente iniziano a rilassarsi ed a godersi il mare, il sole e la barca. Addirittura Can sorprende la sua ex con un pensiero inaspettato, un piccolo albatros da mettere tra i capelli che simboleggia il suo amore per lei. L’ Aydin arriverà a scusarsi con Can perchè ha cercato di cambiarlo, e lo stesso farà lui per la troppa gelosia e possessività che ha dimostrato nei confronti della ragazza. Sanem finalmente si sentirà felice di poter stare vicino al suo Can lontana dagli sguardi indiscreti di amici e familiari che vorrebbero capirne di più su loro conto.

I dipendenti della Friki Harika nei guai?

Deciso a vendicarsi per essere astato rifiutato da Sanem, Yigit andrà al negozio della moglie di Ceren spifferandogli di dimostrare alla polizia che non è stato lui con sua moglie ad aver contraffatto la formula segreta delle creme di Sanem. Dato che la moglie di Ceren ha venduto le creme spacciandole per sue nascondendo il marchio Sanem, sarà difficile per la scrittrice dimostrare il contrario. E nel frattempo che i dipendenti della Friki Harika stanno cercando di riprodurre le creme, alla tenuta della Signora Mihriban irrompe la polizia e intima a tutti di alzare le mani perchè tutti in arresto per contraffazione. I ragazzi completamente sotto shock e portanti alla centrale di polizia capiscono subito che dietro a tutto ciò c’è lo zampino di Ceren.

