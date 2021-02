DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi 22 febbraio: Sanem e Can…

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 22 febbraio

Tutto è pronto per la nuova vita dei protagonisti di DayDreamer Le ali del sogno. La serie turca torna in onda oggi dopo il colpo di scena di ieri in cui i fan hanno scoperto che l’addio di Can a Sanem questa volta era vero e che il giovane è partito lasciandosi alle spalle tutte le delusioni del caso. Per fortuna un anno è passato e adesso i protagonisti si ritroveranno dopo tutto questo tempo in cui tutto è cambiato ma non l’amore che ha legato Can e Sanem. Nella nuova puntata in onda oggi, 22 febbraio, i due non solo continueranno a rincorrersi ma Muzzafer è andato incontro a Ceycey, in stile Can Divit, pronto a proporgli un progetto interessante ma convinto anche che ci voglia anche Sanem come socia per riuscire ad andare avanti e portare una svolta nelle loro vite, ma siamo sicure che la neo scrittrice abbia ancora tempo per loro?

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, Can ha detto addio a Sanem quando lei ha messo in dubbio il suo amore ma, soprattutto, il suo comportamento violento pensando che magari un giorno anche lei potesse diventare oggetto del suo sfogo. Il fotografo ha preso il mare ed è sparito un anno fino a quando proprio la zia Remide non ha deciso di cercarlo e andargli incontro chiedendo aiuto ad un detective. A quel punto proprio lei lo ha invitato a tornare a casa dandogli il romanzo che Sanem ha scritto sulla loro storia d’amore. Dopo un anno Can torna in città e attracca al molo, lo stesso dove poco lontano Sanem sta presentando il suo libro ai fan parlando di una bellissima favola che, però, nella realtà non è andata a finire come voleva. I due si passano accanto molte volte ma non riescono mai a incontrarsi fino a quando lei non si reca al cinema, compra il biglietto, e lui riconosce il profumo dei suoi capelli e fa lo stesso.

La scena del bacio rimandata…

In molti hanno sognato di rivedere la scena del bacio che ha aperto la serie ma Sanem va in tilt sentendo una presenza mentre Can scappa via senza palesarsi. Lei chiama la sua terapeuta e le parla di quello che ha sentito e che ha sognato nel suo futuro insieme a Can e ai suoi bambini, mentre Emre incontra il padre. E’ proprio lui a raccontare all’uomo tutto quello che è successo nella vita del fratello e così lo invita a fare qualcosa perché l’unico modo per far sciogliere di nuovo il suo cuore sarà proprio spingerlo verso Sanem.



